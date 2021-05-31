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АвтоМир / За рулём

Автошколы в России переведут на новые программы

11.06.2021 08:04|ПсковКомментариев: 0

В этом году у автошкол появятся новые программы обучения. Их разработают к сентябрю и опробуют на практике к концу года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Соответствующее поручение Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор: если окажется, что школа не справляется, у нее могут отозвать лицензию,

По словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, старые программы зациклены на ПДД, а по новым водителей будут учить не рисковать на дорогах, принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе.

Как полагает президент Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов, новые программы ударят по «левым» автошколам, в итоге их число в России может сократиться вдвое: с 8 тыс. до 4 тыс.

«Но этого никто не заметит. У таких автошкол нет площадок, зданий и штатных инструкторов. Вместо положенных по закону двух месяцев они учат студентов всего один. В итоге человек потом по 15 раз сдает экзамен и не может сдать. Такие школы новые программы не потянут», — заявил Ачкасов.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил, что нынешняя теоретизированность обучения отталкивает будущих водителей, особенно тех, у которых уже есть навыки вождения. Эти изъяны в программе во многом и привели к спросу на «левые» автошколы, которые ничему не учат, а лишь торгуют сертификатами, рассказал эксперт.

Теги: #Минтранс #автошколы
Источник: Псковская Лента Новостей
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