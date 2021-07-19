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В Пскове во второй раз будут судить автомобилиста за нетрезвое вождение

Прокуратура Пскова поддержала уголовное обвинение в отношении 33-летнего псковича, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Псковский мировой судья тогда назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Нарушитель уже оплатил штраф, однако окончательно восстановиться в правах управления транспортом он смог бы только в декабре 2022 года.

«Игнорируя все указанные обстоятельства, нарушитель в июне сел на водительское сиденье автомобиля марки "Мерседес – Бенц", припаркованного у дома №15 по улице Поселочной города Пскова и начал движение от указанного дома в сторону дома №2 по улице Крутая набережная», - рассказали в ведомстве.

Когда мужчина доехал до указанного дома, его остановили инспекторы управления ГИБДД УМВД России по городу Пскову. В связи с наличием явных признаков алкогольного опьянения, водителя отстранили от управления автомобилем. Затем провели медосвидетельствование и установили процент алкоголя в выдыхаемом им воздухе - он составил 0, 417 мг/л.