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В Опочке задержали пьяного водителя мопеда

Жителя Опочки повторно задержали за нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

15 сентября сотрудники ГИБДД остановили на улице Пролетарской мопед для проверки. Внимание стражей порядка привлекло отсутствие номеров на транспортном средстве. За рулем мопеда находился 38-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

УГИБДД УМВД России по Псковской области просит водителей проявлять сознательность, не рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения и не садиться за руль транспорта в состоянии опьянения.