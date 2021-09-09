АвтоМир / За рулём

Площадь Победы закроют в Пскове для движения автомобилей 20 сентября

Площадь Победы закроют в Пскове для движения автомобилей с 12.00 20 сентября до 24.00 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Движение транспортных средств, кроме спецтранспорта и автобусов городских маршрутов, запретят в связи с дорожными работами. Варианты объездов: улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина и Гражданская.

«Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.