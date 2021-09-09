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В трех районах Псковской области задержали нетрезвых водителей-рецидивистов

Дорожная полиция повторно задержала нетрезвых водителей в Пскове, а также в Великолукском и Гдовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре 19 сентября около четырех часов утра по улице Текстильной на автомашине «Фольксваген» ехал пскович 1991 года рождения. Его остановили для проверки сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Накануне, вечером 18 сентября, нетрезвый 59-летний мужчина управлял мопедом в деревне Юшкино Гдовского района.

Кроме того, ранее, 16 сентября, в деревне Пропостниково Великолукского района инспекторы остановили автомобиль «Киа Рио». За рулем находился 26-летний молодой человек, который тоже оказался «под градусом».

По данным фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.