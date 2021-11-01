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Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках

Нетрезвого москвича, управлявшего «Мерседесом», задержали великолукские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ночью 7 ноября у дома на проспекте Октябрьский в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что за рулем автомашины находился нетрезвый 38-летний житель Московской области.

Кроме того, в Пскове ночью 4 ноября по улице Алтаева на автомобиле «Лада приора» двигался 21-летний молодой человек. Как выяснили сотрудники МВД, он тоже был «под градусом».

Мужчину на скутере остановили на дороге Чернево – Прибуж Гдовского района вечером 5 ноября. 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, нескольких нетрезвых водителей 3 ноября полицейские задержали в Дедовичском и Стругокрасненском районах. По всем фактам проводятся проверки.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.