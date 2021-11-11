АвтоМир / За рулём

Двух нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Великих Луках

Несколько водителей повторно сели пьяными за руль в Пскове, Великих Луках и Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове ночью 13 ноября по улице Алехина на автомобиле «Шевроле» ехал 18-летний молодой человек. Как выяснили сотрудники ГИБДД, этот житель Псковского района был «под градусом».

Кроме того, в Великих Луках ночью 14 ноября у дома по улице Дружбы дорожные инспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Выяснилось, что за рулем находился 29-летний нетрезвый великолучанин.

В ту же ночь на улице Пушкина полицейские обнаружили нетрезвого водителя на автомашине «Черри». Этот мужчина 37 лет тоже сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный случай произошел на улице Заречной в Пустошке вечером 13 ноября. Здесь 34-летний местный житель передвигался на своем «Опеле». Он также был пьян.

По всем фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.