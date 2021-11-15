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Почти 1800 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

1788 административных правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области с 8 по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 11 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, за прошедшую неделю выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде задержали 10 водителей.

Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает их неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. «Зачастую именно управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии и превышение скоростного режима становятся причинами ДТП с тяжелыми последствиями», - отметили в ведомстве.