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Пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД в Узком переулке Пскова

Троих водителей задержали за повторное нетрезвое вождение в Псковской области. Об этом Псковской области Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 16 ноября в Пскове у дома в Узком переулке полицейские остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». Оказалось, что 32-летний водитель, житель Порхова, был пьян.

В Великих Луках 17 ноября по проспекту Ленина ехал на автомашине ВАЗ-21093 ехал мужчина 1987 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Бежаницком районе 15 ноября на дороге Бежаницы – Красное Солнце автоинспекторы остановили ВАЗ-21213. За рулем транспортного средства находился житель Бежаницкого района 1980 года рождения, у которого тоже были признаки алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. Водителям грозит уголовная ответственность.