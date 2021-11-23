АвтоМир / За рулём

Двое нетрезвых водителей попались сотрудникам ГИБДД в Псковской области

Двух нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в областном центре утром 26 ноября на улице Киселева автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». Выяснилось, что 32-летний водитель был пьян.

Вечером 28 ноября на улице Малышева в Великих Луках также для проверки документов остановили автомашину ВАЗ-2107. За рулем отечественного автомобиля оказался 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

Оба водителя ранее уже подвергались ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность.