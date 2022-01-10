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Шесть пьяных водителей попались псковским полицейским в новогодние праздники

Шестеро водителей вновь сели пьяными за руль в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожные инспекторы в ходе проверок установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичные нарушения.

Так, вечером 3 января в областном центре у дома по улице Николая Васильева полицейские остановили для проверки автомобиль «Чери», за рулем которого оказался нетрезвый пскович 1978 года рождения.

Еще одного пьяного водителя задержали в деревне Соловьи Псковского района 1 января. 44-летний местный житель ехал на автомобиле «Шевроле Нива». Кроме того, в деревне Неелово днем 5 января у дома по улице Новой сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-21110, которым управлял нетрезвый пскович 1964 года рождения.

Помимо этого, в Великих Луках 1 января около 24.00 на проспекте Ленина полицейские остановили ВАЗ-2114. За рулем находился 26-летний великолучанин «под градусом». Позже, 4 января, около 20.00 на улице Дворецкой в городе на Ловати внимание дорожных инспекторов привлек нетрезвый 49-летний местный житель на «Фольксвагене». 6 января на улице Халтурина полицейские выявили еще одного пьяного водителя, он передвигался на автомобиле «Киа Рио».

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.