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Более 100 протоколов за парковку на зеленых зонах составили в Пскове за два месяца

107 протоколов по статье за парковку на зеленых зонах составили в городе Пскове за прошедшие два месяца. Об этом журналистам рассказала начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.

«За зимний период мы составили 107 протоколов по статье 2.9 за парковку на зеленых зонах. Зимой это тоже зеленые зоны. Некоторые, наверное, думают, что, если выпал снег, то это не считается зеленой зоной. Но это не так», - сказала она.

Наталья Симонова отметила, что большая доля всех нарушений приходится на эту сферу. «Видимо, нужно увеличивать сумму этого штрафа, чтобы это было более эффективно», - сказала она и добавила, что наиболее проблемные районы - районы с плотной застройкой. Такие находятся на старом Запсковье и старом Завеличье, так как при строительстве там не предусмотрели парковки.

«Парковаться у подъездов - тоже нарушение. Это считается парковкой на тротуаре. Однако такими нарушениями уже занимаются службы ГИБДД», - подчеркнула Наталья Симонова.