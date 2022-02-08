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Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Пыталовском районе

Нетрезвые водители вновь привлекли внимание полиции в Пскове и Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, вечером 11 февраля у дома на улице Западной в Пскове сотрудники ГИБД остановили для проверки автомобиль «БМВ». За рулем находился нетрезвый местный житель 1981 года рождения.

В тот же день около 16.00 нетрезвый 28-летний житель Пыталовского района следовал на автомобиле ВАЗ-2109 по улице Шафранского в деревне Бороусы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.