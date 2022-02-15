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Пьяного водителя ВАЗа задержали полицейские в Великих Луках

Пьяного водителя задержала дорожная полиция в Великих Луках 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Около 12.00 у дома на улице Вокзальной стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106. Выяснилось, что им управлял нетрезвый великолучанин 1970 года рождения.

В ведомстве напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

«Алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни!» – подчеркнули в Госавтоинспекции.