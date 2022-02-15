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За повторное вождение в нетрезвом виде пскович отработает 200 часов

Псковский районный суд вынес приговор водителю, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что вечером 26 декабря 2021 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля «Шевроле Ланос», запустил двигатель и поехал. При этом он ранее получал административное наказание за аналогичное деяние. На дороге злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД. Увидев, что он пьян, инспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Водитель не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подсудимый признал вину в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 200 часов с лишением права управлять всеми видами транспортных средств на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.