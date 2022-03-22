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Сообщить о случаях коррупции со стороны ГИБДД предлагают псковичам

Жители Псковской области могут пройти опрос о деятельности Госавтоинспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном управлении ГИБДД УМВД России.

Опрос размещен на официальном сайте УМВД России по Псковской области. Вопрос, на который предстоит ответить респондентам: «Приходилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции Псковской области за последние 6 месяцев?».

Полученные ответы будут обработают и будут использовать для улучшения качества работы подразделений полиции. Опрос доступен по ссылке.