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Пскович может лишиться свободы за использование поддельных водительских прав

В отношении ранее судимого 26-летнего псковича возбудили уголовное дело за использование поддельных водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Обвиняемый весной 2017 года в интернете заказал и приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение на свое имя.

3 апреля местного жителя, управлявшего «Ладой Гранта», остановили полицейские на шоссе Санкт-Петербург – Киев в Псковском районе и обнаружили обман.

Санкция части 3 статьи 327 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, напомнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.