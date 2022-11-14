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Какие требования предъявляются к зимним шинам, напомнили псковичам

Псковичам напомнили, какие требования предъявляются к зимним шинам в соответствии с техническим регламентом.

Так, запрещается эксплуатация легковых и грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и с количеством пассажирских мест до восьми включительно, неукомплектованных зимними шинами в зимний период времени, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России о Псковской области.

При этом высота протектора шин должна быть не менее 4 миллиметров. Зимние шины устанавливаются на все колеса автомобиля. В случае выбора шипованных шин необходимо устанавливать их также на все колеса. Кроме того, запрещают установку на одну ось автомобиля шин разной размерности, конструкции и с разными рисунками протектора.

Вместе с тем водителям напоминают о необходимости выбора безопасной скорости движения с учетом дорожных и погодных условий, а также соблюдения безопасной дистанции, даже если автомобиль оборудован зимними шинами.