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Как можно сэкономить на шинах, объяснил автоэксперт

Наступают холода, и российские автомобилисты меняют летние шины на зимние. Есть и те, кто ездит на всесезонных покрышках, которые можно использовать круглый год. Однако такой вариант подходит не всем, отметил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Всесезонные шины – это прекрасная история. Но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов. В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах. В более северных районах такие шины – не очень подходящий формат. Из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних», – пояснил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Зимой на российских дорогах встречается так называемая шуга – каша из воды и льда, продолжил эксперт. Всесезонные шины в таких условиях работают хуже, чем полноценные зимние версии с шипами или фрикционным покрытием, предупредил он.