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Владимир Папорт объяснил необходимость запрета разворота на площади Ленина в Пскове

После введения запрета разворачиваться на площади Ленина при движении с Ольгинского моста автотранспорт сможет выполнять маневр в более безопасном месте. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 3 июня в эфире программы «Беседка» на радиостанции «ПЛН FM».

На данный момент нет каких-либо дорожных знаков, запрещающих маневр разворота при движении с Ольгинского моста. Межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения посчитала поступившее от жителя Пскова предложение целесообразным, его внесли на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения. По обращению принято положительное решение.

«У нас в зоне прямой видимости есть специально обозначенное место разворота напротив входа в Псковский кремль, там маневр более безопасен. Помимо опасности, манёвр создает заторовую ситуацию, которая снижает пропускную способность перекрестка», - пояснил Владимир Папорт.