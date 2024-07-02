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Правила установки камер на дорогах изменились с 1 сентября

В России 1 сентября начали действовать единые требования к установке камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, начали действовать в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому документу, камеры можно будет размещать в определенных местах. К ним относятся: дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийные участки дорог, а также места пересечения дорог, на которых в течение года произошло четыре и более ДТП одного вида с материальным ущербом, два и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или четыре аварии, в которых погибли или пострадали люди.

26 августа также сообщалось о том, что с 1 сентября штрафы за нарушение ПДД будут оформляться через МВД. Согласно документу, у собственников дорог появится новая обязанность — ведение реестра всех комплексов фотовидеофиксации, установленных на трассе. В нем должны указываться модель и номер приборов, места их размещения и основания установки, сведения о последних проверках, а также перечень нарушений ПДД, которые они фиксируют.

В случае использования мобильных комплексов в реестр также вносится маршрут их следования. При этом транспортные средства, на которых установлены камеры, должны быть заметны для водителей и иметь опознавательные знаки. Помимо этого, согласно постановлению правительства, собственники дорог обязаны «в полном и неизменном виде» передавать в МВД всю информацию, полученную с комплексов фиксации. На основе этих данных в ведомстве будут оформлять штрафы в отношении нарушителей.