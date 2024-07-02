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АвтоМир / За рулём

В России предложили расширить доступ к станциям для ремонта по ОСАГО

03.09.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

В России хотят расширить перечень доступных станций техобслуживания для ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Для этого страховщики предложили увеличить вдвое, до 100 км, максимальное расстояние от места жительства потерпевшего до сервиса, куда компания может направить клиента для восстановления авто. А также — разрешить выдавать направление на ремонт на станцию, которую сам выбрал клиент, даже если у страховой не заключен с ней постоянный договор. Такие предложения в августе российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Минфин и ЦБ.

В союзе также предложили разделить срок проведения ремонта и время доставки запчастей. Эти изменения помогут чаще ремонтировать авто по ОСАГО, считают в РСА. Там уточнили, что в предыдущие годы доля натурального возмещения достигала 13-16%. Этот уровень удовлетворял автомобилистов. Однако по итогам первого полугодия 2024-го года она составила всего порядка 5%. В остальных случаях клиенты получали компенсацию деньгами. 

Участники рынка поддержали эти предложения, пишут «Известия». Они позволят уменьшить количество вынужденных отказов в ремонте из-за отсутствия запасных частей и их долгого ожидания, считает начальник управления по работе с партнёрами Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Сергей Сыч.

Предложения РСА сейчас находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что Банк России сформулирует позицию после проведения всесторонней оценки возможного влияния инициатив на участников рынка и потребителей.
 

Теги: #ОСАГО #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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