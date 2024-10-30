Написать диктант «Наши налоги – достойное будущее детей» предлагают псковичам

С 1 по 20 ноября Федеральная налоговая служба совместно с «Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (РАНХиГС) проводит III Всероссийский налоговый диктант «Наши налоги – достойное будущее детей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС.
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Молодежная политика» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и направлено на развитие интереса к налоговым знаниям и приобщение к налоговой культуре России.
В этом году вопросы налогового диктанта представлены в двух уровнях:
Налоговый диктант проходит в онлайн-формате, участие может принять любой желающий старше 16 лет.
Принять участие в налоговом диктанте можно и анонимно без получения сертификата или диплома, нажав кнопку «Пройти анонимно» в регистрационной форме.
Основная тематика III Всероссийского налогового диктанта: налоговая система, сервис «Личный кабинет налогоплательщика», налоговая декларация, виды имущественных налогов, сроки налогов, специальные налоговые режимы, права и обязанности налогоплательщиков.
Итоги диктанта будут подведены 21 ноября 2024 – в День работника налоговых органов Российской Федерации.
Участники получат электронные именные сертификаты, показавшие высокие результаты – дипломы, а лучшие – диплом, а также возможность бесплатно пройти обучающий онлайн-курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации «Налогообложение и налоговые системы».