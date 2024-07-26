Экономика

Какие организации «прячут» должников, рассказали арбитражные управляющие в эфире «ПЛН FM»

Не все организации раскрывают данные о своих клиентах, хотя это незаконно. Об этом арбитражные управляющие Дмитрий Римша и Ульяна Михайлова сообщили в программе «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вступившие в силу поправки в законе «О банкротстве» направлены на то, чтобы облегчить работу суда и обеспечить получение управляющим сведений по запросам от любых организаций в течение семи дней. На деле возникают сложности – компании требования игнорируют, не предоставляют данные.

«Военнослужащие, налоговая, ЗАГС, пенсионный фонд отказывали регулярно», – заявила Ульяна Михайлова.

«Отказывали всегда», – дополнил Дмитрий Римша.

Во избежание таких ситуаций в законе и появилась пометка о том, что судебный акт для разглашения информации не требуется. Однако на практике арбитражные управляющие до сих пор получают отказ, поделились гости студии.

Виной этому – лазейка в законодательстве, которая закрывает доступ к сведениям о должнике: любые полученные налоговой инспекцией сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну, не подлежат разглашению.

Эфир с арбитражными управляющими можно посмотреть по ссылке ниже.