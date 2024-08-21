Экономика

В Африке заявили о росте товарооборота с РФ

Товарооборот между Россией и Африкой растет, причем в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента, заявил создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.

«Если в течение многих лет Россия в товарообороте со странами Африки занимала 2%, то сейчас уже около 4%. Да, процент все еще мизерный, но главное - дело пошло»,- приводит его слова РИА Новости.

«Конечно, этому в немалой степени способствовала новая геополитическая ситуация, возникшая в мире после февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине и Россия стала активнее поворачиваться в сторону Востока, Глобального Юга»,- добавил Гоуенд.

При этом он подчеркнул, что «в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента».

«За небольшим, правда, исключением тех, где у власти стоят прозападные элиты. Но даже в этих странах народ, в отличие от властей, хочет нормальных отношений с Россией»,- заключил Луис Гоуенд.