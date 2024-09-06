Экономика

Творческие дни: в Петербурге выбрали лучших сотрудников АЗС, нефтебаз и топливных лабораторий «Газпром нефти»

Строчка из детского стихотворения о том, что «все профессии нужны, все профессии важны», очень точно отражает кадровую политику «Газпром нефти». Здесь нет неважных, ненужных и непрестижных профессий, все они одинаково ценны для компании. Неслучайно масштаб конкурса профессионального мастерства среди сотрудников сегмента сбыта моторных топлив компании постоянно растет, и в этом году его участники соревновались уже в 17 номинациях.

Финал конкурса «Лучший по профессии-2024» прошел 4-5 сентября в Санкт-Петербурге. Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на площадках состязания и узнала, какие задачи решали финалисты, и почему они гордятся своей работой.

Финал конкурса «Лучший по профессии» в этом году собрал рекордное количество участников - 190 сотрудников сети АЗС «Газпромнефть», нефтебаз, лабораторий и водителей бензовозов из РФ и СНГ, в том числе, 146 конкурсантов из России. Это победители отборочных региональных этапов. Каждый специалист получил уникальную возможность проверить свои силы и профессиональные навыки на конкурсных площадках.

С уважением к клиенту

Первая площадка - одна из автозаправочных станций Санкт-Петербурга, где лучшие специалисты АЗС из регионов демонстрируют свои знания, умения и навыки, в том числе, в нестандартных ситуациях.

Например, претенденты на победу в новой номинации «Лидер клиентоцентричности» ищут решение неоднозначной ситуации по обслуживанию клиента с домашним питомцем. «Представьте, что ситуация происходит на вашей станции в вашу смену. Как вы поступите на месте оператора АЗС?» - звучит вопрос для конкурсанта.

Кейс взят из реальной жизни. Задача оператора - найти решение, соответствующее высоким стандартам компании, «чтобы клиент остался максимально удовлетворен». При этом учитывается тот факт, что в каждом регионе свои законодательные нормы и разные правила обслуживания клиента с животным на территории магазинов, аптек и мест общественного питания.

Принимать решение в нестандартной ситуации приходится Слободану Савичу - он выиграл локальный этап конкурса операторов АЗС и приехал на финал в Санкт-Петербург. На заправочной станции он трудится шесть лет. Начинал заправщиком, последние два года работает оператором. «Работа с людьми и особенно оператором АЗС мне нравится, она сочетает мои интересы и образование (окончил торговую школу - прим.ред), также мне очень нравится динамика работы с людьми», - отмечает он.

Разбирая ситуацию, Слободан замечает, что не везде есть запрет на нахождение домашних питомцев в магазинах. Но решает задачу, исходя из российских реалий. При этом говорит, что намерен действовать «с уважением к клиенту»: «Если в моем городе действует запрет, я поприветствую клиента и сообщу, что на территории АЗС нельзя находиться с собакой, предложу увести ее. Но, если клиент считает опасным оставлять питомца одного в машине, попрошу коллегу побыть с собакой, чтобы посетитель АЗС мог купить все, что нужно ему или его собаке».

То есть, клиент АЗС в любом случае получит все услуги в полном объеме. «Мы всегда ищем способ помочь нашему клиенту, чтобы он вышел довольный с нашей АЗС. Потому что только довольные клиенты возвращаются», - подчеркивает конкурсант.

Три творческих дня

Оператор АЗС Приморского района Санкт-Петербурга Алёна Баймурзина называет конкурс «Лучший по профессии» мероприятием, в котором хочется участвовать. «Два насыщенных творческих рабочих дня! Это настолько масштабно и интересно! Я рада присутствовать здесь. Это гораздо лучше, чем, если бы у меня был просто выходной», - говорит девушка.

Алена Баймурзина два года работает оператором АЗС, пришла в профессию из педагогической сферы. Говорит, что зарплата здесь выше, также хороший соцпакет, много спортивных и корпоративных мероприятий и возможности карьерного роста. «Если есть желание и амбиции, можно вырасти из оператора до заместителя управляющего и далее по карьерной лестнице. Здесь всегда поддержат и помогут. Это огромный плюс», - отмечает участница.

Многозадачность работы ее не пугает. Сложнее всегда быть бодрым и приветливым с клиентами: «На станции есть и заместитель управляющего, и управляющий. Но люди, чаще всего, видят только нас. И даже если ты всю ночь отработал, с утра нужно улыбаться, чтобы клиент в приподнятом настроении вышел со станции».

И, конечно, нужно выполнять все правила обслуживания. «У нас есть речевой модуль: мы должны поприветствовать клиента, обязательно назвать номер колонки, вид топлива и попросить проверить информацию на экране. Даже если клиенты невнимательно слушают, повторять обязательно надо. Был случай, когда мужчина залил себе в бак вместо бензина дизельное топливо. И, если бы мы не проговаривали все, что нужно, так бы и поехал на дизеле!»

Такую ответственность сотрудников АЗС по отношению к своим обязанностям клиенты ценят. Поэтому приезжают вновь на станции не только за вкусным кофе или френч-догом, но и чтобы поблагодарить операторов за работу. По словам Алены, некоторые постоянные клиенты даже магнитики из отпуска привозят!

Безопасная работа

Наполнители газовых баллонов автомобилей в ходе конкурса решают другие задачи: проверяют правильность оформления документов, проводят обслуживание по всем стандартам безопасности. Представитель этой профессии Андрей Евграфов из Санкт-Петербурга в компании трудится уже девять лет. В работе нравится общение с людьми и возможность совершенствоваться. Автомобилей с газовым топливом становится больше. Причём, это касается не только Петербурга: приезжают машины с Урала, из южных регионов. «60-й регион тоже частенько вижу», - замечает он.

По словам сотрудника, при работе с газом главное - ответственность. «Если ты соблюдаешь технику безопасности - работаешь без проблем. Многие приходят в нашу компанию, потому что есть перспективы, есть стабильность», - говорит он.

«В нашей компании все делается для того, чтобы работа была безопасной. А для меня она еще престижная», - говорит финалист из Санкт-Петербурга, водитель бензовоза Евгений Виноградов.

Самый зрелищный этап конкурса - тот, в котором участвует Евгений. Водители многотонных машин показывают скорость реакции за рулем в экстремальных ситуациях и элементы фигурного вождения. Испытания проходят на специально подготовленной площадке. Периодически звучит голос ведущего: «Пошел на первого короля!», «Короля завалил сразу»… Оказывается, речь идет о тонкой, практически ювелирной работе - из трех столбиков при движении задом уронить только один, стоящий посередине. Еще сложнее экстренно затормозить перед препятствием, чтобы условная стена из красных кубиков пенопласта не разлетелась по полю.

На конкурсе Евгений Виноградов впервые, хотя в компании работает уже шесть лет. «Работа нравится. Работа интересная. Чувствуешь себя не просто водителем, а звеном цепочки от скважины до бака автомобиля. Мы доставляем продукцию до конечного клиента – до нашего потребителя», - отмечает он.

По его словам, в его практике были сложные дорожные ситуации и погодные условия, когда нужно было точно реагировать. «Но для этого мы проходим курсы зимнего вождения - все навыки применяем на практике», - отмечает Евгений.

Чтобы стать водителем бензовоза, нужно получить свидетельство на перевозку опасных грузов. Только после прохождения всех программ обучения допускают до самостоятельной работы. Но и здесь водителя не оставляют одного. «У нас очень хорошо налажена работа школы наставничества. Кроме того, коллеги делятся теми или иными ситуациями, и, находясь в общем информационном поле в компании, водитель уже сам становится опытным», - говорит Евгений. Кроме того, компания заботится о здоровье сотрудников: есть и ДМС, и санаторно-курортное программы, и бесплатное питание.

Лучшие из лучших

Один из этапов конкурса проходит на топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области. Там лаборанты показывают умение работать с испытательным оборудованием и определять состав проб бензина и дизельного топлива, а сотрудники, управляющие нефтебазами, демонстрируют умение работать с цифровыми решениями.

Но наше знакомство с конкурсной площадкой начинается с поста «Оказание первой медицинской помощи». К счастью, финалистам не приходилось применять такие знания в реальной жизни, но уметь спасать жизнь и здоровье они должны. И большинство с заданием справляются, несмотря на то, что в этом году пострадавших изображают актеры с очень правдоподобным гримом. «В принципе если процессы знаешь, проблем не возникает», - говорит финалист из Нижнего Тагила, главный инженер нефтебазы Андрей Ставров. Кстати, Андрей по итогам конкурса занял первое место в номинации «Лучший инженерный работник», которая в этом году была введена впервые.

Финалист из Беларуси, инженер-энергетик Сергей Пручковский уже не первый раз принимает участие в конкурсе, в разные годы был победителем и призером. Благодаря заслуженному первому месту, в 2014-м году, вместе с другими победителями, он побывал в Японии. А на полученный денежный приз залил фундамент дома.

Сергей начинал работу на нефтебазе товарным оператором. Сейчас уже выступает на конкурсе в качестве инженерного работника. «В компании можно сделать карьеру. Но нужно учиться. Я думаю, каждый хочет стать лучше. А здесь собрались лучшие из лучших», - замечает он. И советует всем участвовать в конкурсе: «Это профессиональный азарт!»

Что интересно, многие сотрудники компании не первый раз пробуют свои силы в профессиональном состязании. Причем, неудачи не заставляют их опускать руки, а напротив - подстегивают.

«Я участвую второй раз. В прошлом году не заняла ничего, это был для меня некоторый вызов. Хотелось поучаствовать снова, проверить свои силы. Поэтому прошла отборочный тур - тестирование, и вновь попала в финал», - рассказывает участница из Тюменской области, заведующая лабораторией Алена Семенова.

По словам девушки, многие конкурсные задания - это то, что она делает ежедневно. «Мы осуществляем контроль качества нефтепродуктов. Работа заведующего лабораторией состоит в организации операционной деятельности, это работа с документацией, с оборудованием, и такие этапы тоже у нас были», - говорит она.

По образованию Алена - учитель химии. В «Газпромнефть-Терминал» пришла четыре года назад. За время работы девушка прошла путь от лаборанта до заведующего лабораторией.

«Во-первых, это престижно. Горжусь, что попала в нашу компанию и работаю здесь», - говорит она о своей работе. И очень хочет показать отличные результаты по итогам конкурса. Тем более, признается Алена, у нее есть серьезный мотив.

«Моей восьмилетней дочери не очень нравятся мои командировки. К этой поездке стала ее заранее подготавливать. Рассказала, что улетаю в Питер на несколько дней участвовать в конкурсе. Что будут проверять мои профессиональные компетенции, у меня будут очень серьезные конкуренты, но я все-таки надеюсь на победу. На что дочь мне ответила: «Мам, мне кажется, ты не победишь...» - вспоминает финалистка.

Но, несмотря на сильных соперников, по итогам конкурса Алена Семенова заняла третье место в номинации «Лучший начальник испытательной лаборатории». Также 5 сентября были вручены награды победителям и призерам еще в 16 номинациях конкурса. Лучшие по профессии получили ценные призы и поездку на Камчатку.

Другие конкурсанты надеются на победу в следующем году. В том числе, и участник из Пскова - оператор АЗС Максим Петухов. Молодой человек принимал участие в отборочном туре, но не набрал необходимое количество баллов для путевки в финал.

Максим работает на одной из самых востребованных у автомобилистов АЗС - на Рижском проспекте. В следующем году молодой человек обязательно проверит свои силы и профессиональные навыки на конкурсе «Лучший по профессии».

Светлана Синцова

Фото пресс-службы Сети АЗС «Газпромнефть»