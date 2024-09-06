Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
высокооплачиваемая работа в Пскове
Легкий пар: чуткая штука
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
карта отдыха и туризма
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
заработать на Пушкине
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
 
 
 
ещё Экономика 06.09.2024 15:380 «Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев? 11.09.2024 10:030 Творческие дни: в Петербурге выбрали лучших сотрудников АЗС, нефтебаз и топливных лабораторий «Газпром нефти» 10.09.2024 16:260 «Эхономика»: Неделя креативной экономики. ВИДЕО 10.09.2024 13:180 Неделя креативной экономики в пятый раз пройдет в Пскове 10.09.2024 13:021 Основные проблемы псковских предпринимателей назвала руководитель центра «Мой бизнес» 10.09.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Неделя креативной экономики
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 04.09.2024 15:026 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку 10.09.2024 08:002 Брячак реабилитирован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Творческие дни: в Петербурге выбрали лучших сотрудников АЗС, нефтебаз и топливных лабораторий «Газпром нефти»

11.09.2024 10:03|ПсковКомментариев: 0

Строчка из детского стихотворения о том, что «все профессии нужны, все профессии важны», очень точно отражает кадровую политику «Газпром нефти». Здесь нет неважных, ненужных и непрестижных профессий, все они одинаково ценны для компании. Неслучайно масштаб конкурса профессионального мастерства среди сотрудников сегмента сбыта моторных топлив компании постоянно растет, и в этом году его участники соревновались уже в 17 номинациях.

Финал конкурса «Лучший по профессии-2024» прошел 4-5 сентября в Санкт-Петербурге. Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на площадках состязания и узнала, какие задачи решали финалисты, и почему они гордятся своей работой.

 

Финал конкурса «Лучший по профессии» в этом году собрал рекордное количество участников - 190 сотрудников сети АЗС «Газпромнефть», нефтебаз, лабораторий и водителей бензовозов из РФ и СНГ, в том числе, 146 конкурсантов из России. Это победители отборочных региональных этапов. Каждый специалист получил уникальную возможность проверить свои силы и профессиональные навыки на конкурсных площадках.

С уважением к клиенту

Первая площадка - одна из автозаправочных станций Санкт-Петербурга, где лучшие специалисты АЗС из регионов демонстрируют свои знания, умения и навыки, в том числе, в нестандартных ситуациях.

Например, претенденты на победу в новой номинации «Лидер клиентоцентричности» ищут решение неоднозначной ситуации по обслуживанию клиента с домашним питомцем. «Представьте, что ситуация происходит на вашей станции в вашу смену. Как вы поступите на месте оператора АЗС?» - звучит вопрос для конкурсанта.

Кейс взят из реальной жизни. Задача оператора - найти решение, соответствующее высоким стандартам компании, «чтобы клиент остался максимально удовлетворен». При этом учитывается тот факт, что в каждом регионе свои законодательные нормы и разные правила обслуживания клиента с животным на территории магазинов, аптек и мест общественного питания.

Принимать решение в нестандартной ситуации приходится Слободану Савичу - он выиграл локальный этап конкурса операторов АЗС и приехал на финал в Санкт-Петербург. На заправочной станции он трудится шесть лет. Начинал заправщиком, последние два года работает оператором. «Работа с людьми и особенно оператором АЗС мне нравится, она сочетает мои интересы и образование (окончил торговую школу - прим.ред), также мне очень нравится динамика работы с людьми», - отмечает он.

Разбирая ситуацию, Слободан замечает, что не везде есть запрет на нахождение домашних питомцев в магазинах. Но решает задачу, исходя из российских реалий. При этом говорит, что намерен действовать «с уважением к клиенту»: «Если в моем городе действует запрет, я поприветствую клиента и сообщу, что на территории АЗС нельзя находиться с собакой, предложу увести ее. Но, если клиент считает опасным оставлять питомца одного в машине, попрошу коллегу побыть с собакой, чтобы посетитель АЗС мог купить все, что нужно ему или его собаке».

То есть, клиент АЗС в любом случае получит все услуги в полном объеме. «Мы всегда ищем способ помочь нашему клиенту, чтобы он вышел довольный с нашей АЗС. Потому что только довольные клиенты возвращаются», - подчеркивает конкурсант.

Три творческих дня

Оператор АЗС Приморского района Санкт-Петербурга Алёна Баймурзина называет конкурс «Лучший по профессии» мероприятием, в котором хочется участвовать. «Два насыщенных творческих рабочих дня! Это настолько масштабно и интересно! Я рада присутствовать здесь. Это гораздо лучше, чем, если бы у меня был просто выходной», - говорит девушка.

Алена Баймурзина два года работает оператором АЗС, пришла в профессию из педагогической сферы. Говорит, что зарплата здесь выше, также хороший соцпакет, много спортивных и корпоративных мероприятий и возможности карьерного роста. «Если есть желание и амбиции, можно вырасти из оператора до заместителя управляющего и далее по карьерной лестнице. Здесь всегда поддержат и помогут. Это огромный плюс», - отмечает участница.

Многозадачность работы ее не пугает. Сложнее всегда быть бодрым и приветливым с клиентами: «На станции есть и заместитель управляющего, и управляющий. Но люди, чаще всего, видят только нас. И даже если ты всю ночь отработал, с утра нужно улыбаться, чтобы клиент в приподнятом настроении вышел со станции».

И, конечно, нужно выполнять все правила обслуживания. «У нас есть речевой модуль: мы должны поприветствовать клиента, обязательно назвать номер колонки, вид топлива и попросить проверить информацию на экране. Даже если клиенты невнимательно слушают, повторять обязательно надо. Был случай, когда мужчина залил себе в бак вместо бензина дизельное топливо. И, если бы мы не проговаривали все, что нужно, так бы и поехал на дизеле!»

Такую ответственность сотрудников АЗС по отношению к своим обязанностям клиенты ценят. Поэтому приезжают вновь на станции не только за вкусным кофе или френч-догом, но и чтобы поблагодарить операторов за работу. По словам Алены, некоторые постоянные клиенты даже магнитики из отпуска привозят!

Безопасная работа

Наполнители газовых баллонов автомобилей в ходе конкурса решают другие задачи: проверяют правильность оформления документов, проводят обслуживание по всем стандартам безопасности. Представитель этой профессии Андрей Евграфов из Санкт-Петербурга в компании трудится уже девять лет. В работе нравится общение с людьми и возможность совершенствоваться. Автомобилей с газовым топливом становится больше. Причём, это касается не только Петербурга: приезжают машины с Урала, из южных регионов. «60-й регион тоже частенько вижу», - замечает он.

По словам сотрудника, при работе с газом главное - ответственность. «Если ты соблюдаешь технику безопасности - работаешь без проблем. Многие приходят в нашу компанию, потому что есть перспективы, есть стабильность», - говорит он.

«В нашей компании все делается для того, чтобы работа была безопасной. А для меня она еще престижная», - говорит финалист из Санкт-Петербурга, водитель бензовоза Евгений Виноградов.

Самый зрелищный этап конкурса - тот, в котором участвует Евгений. Водители многотонных машин показывают скорость реакции за рулем в экстремальных ситуациях и элементы фигурного вождения. Испытания проходят на специально подготовленной площадке. Периодически звучит голос ведущего: «Пошел на первого короля!», «Короля завалил сразу»… Оказывается, речь идет о тонкой, практически ювелирной работе - из трех столбиков при движении задом уронить только один, стоящий посередине. Еще сложнее экстренно затормозить перед препятствием, чтобы условная стена из красных кубиков пенопласта не разлетелась по полю.

На конкурсе Евгений Виноградов впервые, хотя в компании работает уже шесть лет. «Работа нравится. Работа интересная. Чувствуешь себя не просто водителем, а звеном цепочки от скважины до бака автомобиля. Мы доставляем продукцию до конечного клиента – до нашего потребителя», - отмечает он.

По его словам, в его практике были сложные дорожные ситуации и погодные условия, когда нужно было точно реагировать. «Но для этого мы проходим курсы зимнего вождения - все навыки применяем на практике», - отмечает Евгений.

Чтобы стать водителем бензовоза, нужно получить свидетельство на перевозку опасных грузов. Только после прохождения всех программ обучения допускают до самостоятельной работы. Но и здесь водителя не оставляют одного. «У нас очень хорошо налажена работа школы наставничества. Кроме того, коллеги делятся теми или иными ситуациями, и, находясь в общем информационном поле в компании, водитель уже сам становится опытным», - говорит Евгений. Кроме того, компания заботится о здоровье сотрудников: есть и ДМС, и санаторно-курортное программы, и бесплатное питание.

Лучшие из лучших

Один из этапов конкурса проходит на топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области. Там лаборанты показывают умение работать с испытательным оборудованием и определять состав проб бензина и дизельного топлива, а сотрудники, управляющие нефтебазами, демонстрируют умение работать с цифровыми решениями.

Но наше знакомство с конкурсной площадкой начинается с поста «Оказание первой медицинской помощи». К счастью, финалистам не приходилось применять такие знания в реальной жизни, но уметь спасать жизнь и здоровье они должны. И большинство с заданием справляются, несмотря на то, что в этом году пострадавших изображают актеры с очень правдоподобным гримом. «В принципе если процессы знаешь, проблем не возникает», - говорит финалист из Нижнего Тагила, главный инженер нефтебазы Андрей Ставров. Кстати, Андрей по итогам конкурса занял первое место в номинации «Лучший инженерный работник», которая в этом году была введена впервые.

Финалист из Беларуси, инженер-энергетик Сергей Пручковский уже не первый раз принимает участие в конкурсе, в разные годы был победителем и призером. Благодаря заслуженному первому месту, в 2014-м году, вместе с другими победителями, он побывал в Японии. А на полученный денежный приз залил фундамент дома.

Сергей начинал работу на нефтебазе товарным оператором. Сейчас уже выступает на конкурсе в качестве инженерного работника. «В компании можно сделать карьеру. Но нужно учиться. Я думаю, каждый хочет стать лучше. А здесь собрались лучшие из лучших», - замечает он. И советует всем участвовать в конкурсе: «Это профессиональный азарт!»

Что интересно, многие сотрудники компании не первый раз пробуют свои силы в профессиональном состязании. Причем, неудачи не заставляют их опускать руки, а напротив - подстегивают.

«Я участвую второй раз. В прошлом году не заняла ничего, это был для меня некоторый вызов. Хотелось поучаствовать снова, проверить свои силы. Поэтому прошла отборочный тур - тестирование, и вновь попала в финал», - рассказывает участница из Тюменской области, заведующая лабораторией Алена Семенова.

По словам девушки, многие конкурсные задания - это то, что она делает ежедневно. «Мы осуществляем контроль качества нефтепродуктов. Работа заведующего лабораторией состоит в организации операционной деятельности, это работа с документацией, с оборудованием, и такие этапы тоже у нас были», - говорит она.

По образованию Алена - учитель химии. В «Газпромнефть-Терминал» пришла четыре года назад. За время работы девушка прошла путь от лаборанта до заведующего лабораторией.

«Во-первых, это престижно. Горжусь, что попала в нашу компанию и работаю здесь», - говорит она о своей работе. И очень хочет показать отличные результаты по итогам конкурса. Тем более, признается Алена, у нее есть серьезный мотив.

«Моей восьмилетней дочери не очень нравятся мои командировки. К этой поездке стала ее заранее подготавливать. Рассказала, что улетаю в Питер на несколько дней участвовать в конкурсе. Что будут проверять мои профессиональные компетенции, у меня будут очень серьезные конкуренты, но я все-таки надеюсь на победу. На что дочь мне ответила: «Мам, мне кажется, ты не победишь...» - вспоминает финалистка.

Но, несмотря на сильных соперников, по итогам конкурса Алена Семенова заняла третье место в номинации «Лучший начальник испытательной лаборатории». Также 5 сентября были вручены награды победителям и призерам еще в 16 номинациях конкурса. Лучшие по профессии получили ценные призы и поездку на Камчатку.

Другие конкурсанты надеются на победу в следующем году. В том числе, и участник из Пскова - оператор АЗС Максим Петухов. Молодой человек принимал участие в отборочном туре, но не набрал необходимое количество баллов для путевки в финал.

Максим работает на одной из самых востребованных у автомобилистов АЗС - на Рижском проспекте. В следующем году молодой человек обязательно проверит свои силы и профессиональные навыки на конкурсе «Лучший по профессии».

Светлана Синцова

Фото пресс-службы Сети АЗС «Газпромнефть»

Теги: #конкурс #газпром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 79 человек
11.09.2024, 10:030 Творческие дни: в Петербурге выбрали лучших сотрудников АЗС, нефтебаз и топливных лабораторий «Газпром нефти» 11.09.2024, 09:580 Направляющихся в Эстонию кубинцев без документов осудили в Печорском округе 11.09.2024, 09:450 Улики искали водолазы в реке Великой у моста Александра Невского 11.09.2024, 09:410 Крыша двухэтажного дома горела на улице Льва Толстого в Пскове
11.09.2024, 09:300 Из школы в роддом 11.09.2024, 09:240 Новый пешеходный светофор устанавливают на улице Инженерной в Пскове 11.09.2024, 09:140 Продажи алкоголя в России за 10 лет сократились на 21,5% на человека 11.09.2024, 09:001 Финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома граждан
11.09.2024, 09:000 Житель Невеля сел в тюрьму и заплатит штраф за взятку в миллион рублей 11.09.2024, 08:410 Депутат предупредил о схеме мошенников с QR-кодами 11.09.2024, 08:300 Высокооплачиваемая работа в Пскове: открыты вакансии в ООО «Бирчвуд» 11.09.2024, 08:200 Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке
11.09.2024, 08:001 Названы регионы с самым высоким и низким уровнем сбережений 11.09.2024, 07:410 Более 20% опрошенных россиян регулярно откладывают деньги 11.09.2024, 07:191 В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов 11.09.2024, 07:000 День трезвости отмечают 11 сентября
10.09.2024, 22:000 Приставы поддержали юных псковичей, находящихся в трудной ситуации 10.09.2024, 21:552 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 10.09.2024, 21:400 Движение по левой полосе ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 11 сентября 10.09.2024, 21:200 Свыше 220 трудовых мигрантов в Псковской области прошли адаптационный курс
10.09.2024, 21:160 Психологи УФСИН Псковской области обменялись опытом на учебно-методических сборов 10.09.2024, 21:000 80 школьников ознакомились с панорамой партизанского лагеря в Стругокрасненском округе 10.09.2024, 20:582 Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ 10.09.2024, 20:400 Орнамент «городок» воспроизвели в Стефановской церкви Мирожского монастыря
10.09.2024, 20:300 В России появилась новая схема телефонного мошенничества 10.09.2024, 20:200 Детская ярмарка рукоделия и садоводства пройдет в Пскове 12 сентября 10.09.2024, 20:140 В Петербурге горит здание спортивного клуб Sport Palace на Крестовском острове 10.09.2024, 20:000 Более двадцати выпускников ведомственных вузов пополнили ряды псковской полиции
10.09.2024, 19:500 Мошенники стали сообщать псковичам, что на них поступают жалобы 10.09.2024, 19:400 Передвижная выставка «Дар» откроется в Музее истории города Печоры 10.09.2024, 19:200 Глава инспекции труда Псковского облсовпрофа участвует в неделе охраны труда в Сочи 10.09.2024, 19:130 С начала года от жителей Псковской области поступило 23 жалобы о признаках самовольного строительства
10.09.2024, 19:000 Более 11 тысяч псковских соискателей вышли на рынок труда 10.09.2024, 18:400 Выпускники псковского медколледжа стали сотрудниками противотуберкулёзного диспансера 10.09.2024, 18:350 На выезде из Пскова образовалась пробка из-за ДТП 10.09.2024, 18:200 В Пскове больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей – опрос
10.09.2024, 18:040 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках 10.09.2024, 18:000 На бесплатное пробное занятие по карате приглашает псковичей «Супер фитнес» 10.09.2024, 17:520 Сбор книг для жителей Донецка и сельских библиотек завершили в Псковской области 10.09.2024, 17:410 На экскурсию в самую эклектичную псковскую башню приглашает музей
10.09.2024, 17:350 Лжебанкир похитил 40 тысяч рублей у псковича 10.09.2024, 17:330 «Кузница»: Как выжить в современной школе? ВИДЕО 10.09.2024, 17:320 «Псков» и «Тосно» поборются за «бронзу» чемпионата СЗФО по футболу 10.09.2024, 17:220 Соревнования по спортивному ориентированию в парке проведут в Промежицах
10.09.2024, 17:170 Голый мужчина из «сундука» стал утренним кошмаром для матери и ребенка в Пскове 10.09.2024, 17:130 10 млн рублей жители Пскова отдали мошенникам за неделю 10.09.2024, 17:101 Псковский театр кукол откроет 62-й сезон премьерой «Аленький цветочек» 10.09.2024, 17:050 Около 60 км береговой линии в Псковской области очистили по акции «Вода России»
10.09.2024, 16:590 «Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака. ВИДЕО 10.09.2024, 16:570 УФАС в Псковской области отказалось признавать недобросовестным поставщика геотекстиля 10.09.2024, 16:530 Псковский студент презентовал разработку компактного 3D-принтера 10.09.2024, 16:410 70 случаев заражения острыми кишечными инфекциями выявили за неделю в Псковской области
10.09.2024, 16:350 Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября 10.09.2024, 16:320 МТС инвестирует миллиард рублей в развитие ИИ-облака для бизнеса 10.09.2024, 16:260 «Эхономика»: Неделя креативной экономики. ВИДЕО 10.09.2024, 16:191 Каждый родитель буквально «воет» перед первым сентября — многодетная псковичка
10.09.2024, 16:060 В Псковской области можно накопить на квартиру быстрее, чем в других регионах – аналитики 10.09.2024, 16:010 Две бани в Великих Луках не прошли санитарную проверку 10.09.2024, 15:510 Из-за отсутствия начальника отдел ЗАГС Дедовичского района в сентябре будет работать три дня 10.09.2024, 15:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября
10.09.2024, 15:400 Сохранению исторической памяти посвящен патриотический форум в Стругокрасненском округе 10.09.2024, 15:360 Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды 10.09.2024, 15:260 Пскович лишился четырех миллионов рублей после общения с мошенниками 10.09.2024, 15:130 Почти 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области на прошлой неделе
10.09.2024, 15:040 Иностранца на грузовике оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 10.09.2024, 14:590 ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове 10.09.2024, 14:470 Псковского застройщика обязали заменить блоки входных дверей в многоэтажке 10.09.2024, 14:400 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 сентября
10.09.2024, 14:390 Псковские студенты принимают участие в марафоне «Трезвость – выбор сильных!» 10.09.2024, 14:360 Спектакль «Лягушки» с новой главной актрисой покажут в Пскове 16 и 17 сентября 10.09.2024, 14:261 Татьяна Пасман: Одна из главных проблем школ – нехватка ресурсов 10.09.2024, 14:215 Почему соседи убивают
10.09.2024, 14:140 Псковская область примет международный патриотический форум «Мы помним» 10.09.2024, 14:110 Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2» 10.09.2024, 14:060 Более двух тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю 10.09.2024, 14:010 Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru