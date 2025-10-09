Экономика

«Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе выступил на Валдайском форуме с рядом важных заявлений. В частности, глава государства отметил, что, к сожалению, в этом году не произошло разрядки в противостоянии России с коллективным Западом. Европа продолжает вооружаться и накачивать вооружениями Украину, президент США Дональд Трамп заявляет о готовности передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Санкции в отношении нашей страны ужесточаются, счет пакетов этих санкций идет уже на десятки. Обостряется борьба с российским «теневым» нефтяным флотом, США грозит повышениями тарифов для наших партнеров. Все это говорит о том, что конца эскалации не видно, скорее можно говорить об ее усилении. Напомним, что специальная военная операция длится уже четвертый год. Начавшись, как конфликт с Украиной, она переросла в полноценную гибридную войну Запада против России. В этой борьбе наша страна пытается отстоять свой суверенитет, не жалея на это ресурсов. И сроки завершения этого противостояния — прогнозировать сложно...

Как оценивать призыв президента нашей страны готовиться к дальнейшей эскалации конфликта? Как новый виток противостояния России и Запада отразится на внутренней политике и экономике Российской Федерации? Придется ли гражданам привыкать к дальнейшему «закручиванию гаек» (увеличению числа разных ограничений в общественно-политической жизни) и в очередной раз «затягивать пояса»? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что власти уже придерживаются тактики «закручивания гаек» во всех сферах: и в экономике, и в общественно-политической жизни. А будут ли они закручиваться сильнее - напрямую зависит от хода специальной военной операции. Также Евгений Михайлов убежден, что черпать средства из кармана граждан не является правильным решением, а, по его словам, такое желание у властей есть. На его взгляд, куда эффективнее было бы отказаться от огромного количества «бесполезных» федеральных проектов, а высвобожденные деньги перенаправить в бюджет страны.

«Однозначно сказать нельзя, что будет, потому что много есть факторов, которые сложно предсказать. Сама по себе тенденция имеет объективный характер с одной стороны, а с другой стороны эта ситуация использована для определенного процесса, который называется азиатизация стран. Это, конечно, плохо. Но вряд ли это получится у сторонников этого сценария. Тем не менее довольно много уже сделано в этом направлении. Наверное, что-то еще будет сделано. Опять-таки, сложно сказать. Предположить можно то, что тенденция будет продолжена, но до серьезного, кардинального изменения дело не дойдет. Там очень много бестолковых программ каких-то непонятных, достаточно странных, например, финансирование мигрантов, социальное их обеспечение. Зачем нам это? Непонятно. Принимаем огромное количество граждан из Средней Азии, от которых больше проблем, чем пользы. Это только один из моментов. Много национальных проектов бестолковых, от которых никакой отдачи нет, только деньги уходят. Поэтому, конечно, им проще обобрать население, поднять налоги, но это путь довольно опасный. Это, конечно, иногда необходимо делать, но в той ситуации, когда уже четко понятно, что происходит с расходами, с бюджетом, когда уже все оптимизировано, выкинуто то, что просто не нужно, или то, что может подождать, тогда можно поднять налоги и напрягать население и бизнес. А у нас как-то телегу поставили впереди лошади. Сокращения расходов реального что-то незаметно, потому что очень много бестолковых программ, ситуация с мигрантами крайне странная. И в то же время уже поднимают налоги. Я считаю, это неправильно».

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев считает, что новый виток противостояния России и Запада, безусловно, негативно отразится на нашей экономике, об этом уже говорят и опережающие прогнозы темпов инфляции. По его мнению, это может привести к увеличению роста цен и налогов, изменению страховых выплат и в целом к изменениям во всех сферах деятельности как для предпринимателей, так и для граждан. Эксперт убежден, что сейчас главное окончательно не «зарезать дойную корову» в виде предпринимательского сообщества, тщательно взвесить все решения и оценить все риски для минимизации негативных последствий.

«На текущий день ужесточаются санкции, сокращаются нефтегазовые доходы Российской Федерации, также есть опережающие темпы роста инфляции. Возникает дефицит бюджета, который нужно чем-то покрывать, чем-то закрывать. В частности, буквально последние несколько недель широко обсуждается вопрос новой бюджетной и налоговой политики, которая призвана закрыть частично или в каком-то объеме этот самый дефицит бюджета. Планируются кардинальные, на мой взгляд, изменения в налоговой политике с первого января. Что это вообще сулит и какие мы видим изменения с точки зрения предпринимательского сообщества? Конечно, это изменения себестоимости, в первую очередь, которые повлияют на все аспекты жизнедеятельности простых граждан, не только предпринимателей. Предприниматели будут вынуждены закладывать изменения в НДС, изменения страховых взносов и прочие налоговые издержки, которые так или иначе повлекут за собой изменения стоимости выходного продукта, то есть того, что мы с вами потребляем, приобретаем на полках магазинов, получаем в виде услуг, консультаций, всего, что с этим связано. Поэтому я думаю, что в первую очередь (и это, наверное, очевидный ответ) эти изменения коснутся изменений цен практически в каждой сфере деятельности, в каждой области. Это коснется, в том числе, простых граждан. Но самое главное, чтобы эту дойную корову мы не зарезали до конца и максимально внимательно все оценили, потому что все эти изменения сейчас находятся в первом чтении. Есть еще возможности внести какие-то корректировки, которые предпринимательское сообщество вносит, оно действует в Псковской области, участвует в формировании позиции от региона. Поэтому я надеюсь и верю, что ближайшие изменения будут выработанные, сдержанные, рассчитанные, корректно применены в конечном итоге, что минимизируют все вышесказанные последствия для всех граждан нашей страны».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий считает, что новый виток противостояния России и Запада не лучшим образом скажется на нашей экономике. Он поделился своим мнением о том, какими последствиями для бизнеса и граждан может обернуться продолжение конфронтации.

«Бизнес-то не пострадает. Ведь в конечном итоге страдают потребители, то есть все граждане России. Бизнес свои издержки перенесет на людей, которые ходят на работу, воспитывают детей, живут в нашей стране, понимаете? Вот так это работает. А бизнес пострадать, в принципе, не может. Он не является эмитентом денег. Он просто посредник между обществом и государством, и все. Бизнес не пострадает, а пострадают люди, конкретно каждый человек в нашей стране».

Экс-секретаря Псковского обкома КПРФ, руководителя регионального отделения общественной организации «Дети войны», экс-главного агронома агрофирмы «Победа» Александра Ножку продолжение противостояния России и западных стран не пугает. Опытный аграрий высоко оценивает потенциал российского АПК. Он убежден, что несмотря на новый виток конфликта, к которому призвал готовиться глава государства, с продовольственной безопасностью в нашей стране все в порядке: зерна, молочной и мясной продукции мы производим в достаточном количестве. По мнению Александра Ножки, из-за многочисленных санкций у отечественных предпринимателей появилась хорошая возможность в рамках импортозамещения полностью насытить внутренний рынок отечественными продуктами питания.

«Если брать основные продукты, зерно на хлеб, макаронные изделия, животноводческую продукцию, то тут мы сейчас по сводкам, вроде как, неплохо выглядим, тем более, что у нас под боком еще здесь Республика Беларусь есть, она тоже нам помогает, например, молочной продукцией. Ну а если брать такие продукты, как бананы, апельсины, то мы сотрудничаем и со странами Латинской Америки, и с Африкой. Проблем, я думаю, никаких не будет, наоборот это подстегнет сельхозпроизводителей наращивать производство. Если мы раньше закупали за рубежом, а сейчас нам давать не будут, надо просто умело воспользоваться этим всем предпринимателям и большим хозяйствам. Только быть порасторопнее и нарастить производство. Отсюда, естественно, и рабочие места, и зарплаты. Пестицидами и удобрениями, я думаю, сами себя уже обеспечим. Раньше сколько мы минеральных удобрений на Запад продавали! Да, есть вопросы к качеству наших семян. Наши российские семена, конечно, еще по качеству уступают импортным. Раньше, да и сейчас каждый предприниматель пытается закупить импортные семена. Тут есть вопросы, конечно. Надо вкладывать в нашу науку, в наши семеноводческие институты, чтобы они работали. Свое семеноводство мы и так уже запустили, сейчас оно хоть немножко начинает оживать и востребованы, во всяком случае, будут наши семена. Пусть институты тоже над этим немножко поработают».

Пример отсутствия инстинкта самосохранения — это когда больной зверь бросается в яму, чтобы свести счеты с жизнью. По мнению президента Торгово-промышленной палаты региона Владимира Зубова, именно так поступают страны Запада, вводя очередные санкции против России. Владимир Зубов считает, что накопительный эффект от всех введенных против нашей страны санкционных пакетов российская экономика ощущает, но Россия должна стоять на своем, убежден президент ТПП.

«Все имеет свой предел прочности. И даже разум имеет свой предел прочности. Умные люди говорят: если Бог кого-то хочет наказать, он лишает его разума. По-моему, у наших оппонентов из сопредельных стран точно такое наказание присутствует. Им все мало, они пытаются и стремятся, как люди, которым надоела жизнь. Я уверен, что у руководства этих государств Бог отнял чувство самосохранения и страха. Страха здесь нет. Страх есть у разумных людей, у неразумных людей даже нет чувства самосохранения, это когда больные звери прыгают в пропасть или идут, чтобы себя загубить. Ну и здесь такое чувство, как будто это какой-то последний бой. России отступать некуда. Это наше кредо, мы должны четко показать - Россия умеет защищаться, умеет воевать, умеет отстаивать свои интересы. Санкции в данном случае уже дошли до такого абсурда, когда говорить о чем-то теряется смысл, к великому сожалению. Потому что здесь логика уже не работает. Работают какие-то нездоровые больные амбиции, абсурдные желания воевать чужими руками. И в данном случае, если бы, как говорят многие, их дети умирали на этой войне, война бы закончилась достаточно быстро. Я имею в виду лидеров Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других, кто хочет продолжения этого всего».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук сообщил, что в условиях военных действий, как показывает история, к сожалению, всегда присутствовала цензура и ущемление прав и свободы граждан, скорее всего, и в ближайшей перспективе дальнейшего «закручивания гаек» во внутренней политике России избежать не получится.

«Могу сказать только, что вся история человечества говорит о том, что любые государства в подобных условиях всегда ужесточали режимы, всегда закручивались гайки, всегда ущемлялись свободы, независимо от того, какой строй был в этих государствах, и всегда увеличился экономический гнет на население, увеличилась цензура. Никаких оснований полагать, что у нас будет иначе, не вижу, потому что всегда было так. Подобные ситуации всегда и везде были такими. Ну и хорошего, конечно, в этом ничего нет».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов согласен с тем, что жители некоторых российских регионов уже существенно ограничены в своих правах. Он напомнил о том, что с проведением специальной военной операции в некоторых субъектах Российской Федерации введено военное положение. В соответствии с требованиями федеральных законов и Конституцией, исключительно в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя, могут быть установлены рамки ограничений прав и свобод с указанием пределов и сроков их действия. В нашей реальности такого рода ограничения могут действовать до завершения СВО. Соответственно, дальнейшая эскалация конфликта Россия/Запад может привести к увеличению числа ограничений прав и свобод граждан. Также Дмитрий Шахов рассказал и о тех правах, которые не могут быть ограничены.

«Напомню, что согласно нашей Конституции, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законов интереса других лиц и, особенно здесь подчеркну, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Конституция устанавливает, что даже при введении ограничений, связанных с чрезвычайными ситуациями, обороной и безопасностью, есть те права, которые не могут быть ограничены. К примеру, не могут быть ограничены, при любых условиях, право на жизнь, достоинство личности, право на неприкосновенность частной жизни, сбор и хранение информации о частной жизни, свобода совести, свобода вероисповедания ну и ряд иных прав, связанных с использованием своего имущества, а также право на судебную защиту. Как вы понимаете, активное ведение боевых действий при проведении специальной военной операции, а также то число санкций, которое налагается на нашу страну, конечно, не может не затрагивать и общественно-политическую жизнь в нашем государстве. Мировая практика показывает, даже история мировых цивилизаций, что для того, чтобы выиграть в военных конфликтах, необходима сплоченность общества, необходимо сконцентрировать всю экономическую мощь государства ради победы в вооруженном конфликте. В противостоянии и с правовым международным давлением, поскольку все введенные против России санкции введены в действие с нарушением порядка, определенного международным правом и уставом Организации Объединенных Наций, в этой связи, в зависимости от складывающейся международной обстановки и результатов специальной военной операции, возможно ограничение тех прав и свобод, которые не ограничены по Конституции Российской Федерации».

По итогам сегодняшней программы большинство наших собеседников согласны с мнением главы государства о том, что, к сожалению, для противостояния России и Запада текущий 2025-й год пока, не стал переломным, найти какой-то компромисс не получилось, сроки окончания конфликта отодвигаются на труднопредсказуемый срок.

Во многом это связано с жесткой позицией Европы, на которую опирается и украинское руководство. В результате конфликт набирает обороты, разговоры о глобальной войне больше не кажутся чем-то далеким и нереальным.

Понятно, что в этой ситуации большинство наших собеседников считают, что нужно готовиться к сложностям в российской экономике и к отсутствию каких-то признаков «оттепели» во внутренней политике страны.

