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В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошел первый открытый турнир по боксу

В спортивном зале Паломнического центра Псково-Печерского монастыря состоялся первый открытый турнир по правилам бокса для воспитанников клубов смешанных единоборств, посвященный Дню защитника Отечества и Дню православной молодежи.

На ринг вышли 46 спортсменов от 9 до 18 лет, в том числе гости из Новгородского боксерского клуба. По окончании соревнований все они получили от Псково-Печерского монастыря подарки, а лучшие были награждены специальными призами.

Перед началом состязаний от имени монашеской братии Псково-Печерского монастыря собравшихся поприветствовал отец Дмитрий, который напомнил, что этот турнир состоялся по благословению митрополита Тихона и был организован по инициативе учителя физкультуры Печорской школы № 3, прославленного печорского спортсмена Игоря Ильиных.

Батюшка выразил надежду, что отныне такие турниры будут проводиться в Паломническом центре ежегодно и станут доброй традицией. Он пожелал участникам соревнований Божией помощи и честного судейства, после чего прочитал молитву.

Главный судья турнира Игорь Ильиных в свою очередь призвал юных спортсменов проявить мужество, отвагу и волю к победе – «все, что необходимо настоящим мужчинам». Он порадовался, что после долгого перерыва в Печорах наконец-то возродились боксерские турниры, благодаря чему юные печеряне наверняка заново начнут массово увлекаться спортом, пожелал участникам удачи и скомандовал «в бой!»

Самые ожесточенные схватки начались, когда против печерян на ринг вышли спортсмены из поселка Панковка Новгородской области.

Новгородский тренер Амид Магамсалахов привез на турнир в Печоры шестерых своих воспитанников в основном первого года обучения. По его словам, он узнал о предстоящих соревнованиях в интернете и сам предложил организаторам сделать турнир открытым, чтобы юные воспитанники клубов единоборств в Псковской и Новгородской областях поскорее начали набираться опыта в поединках со спортсменами из других регионов.

Это придало турниру зрелищности и азарта, заставило болельщиков драть горло, а спортсменов – прикладывать потом салфетки к разбитым носам и ссадинам на лбу.

Досталось от новгородского сверстника и Расулу Акберову из самой младшей возрастной группы печорских спортсменов. Расул живет в Печорах всего полгода, а сам он родом из Дагестана. Поболеть за него на турнир пришел его дедушка и полный тезка – тоже Расул Акберов, азербайджанец по национальности, который как раз приехал из-под Дербента в гости к своей печорской родне.

Несмотря на то, что внук потерпел поражение, дагестанский дедушка остался очень доволен турниром и рад, что Псково-Печерский монастырь создал такие прекрасные условия для физического развития подрастающего поколения, невзирая на национальные и религиозные различия между спортсменами.

Еще одному печорскому участнику этих соревнований, Камилю Раджабову, в день турнира исполнилось 16 лет. Он тоже переехал в Печоры из Дагестана совсем недавно и по вероисповеданию мусульманин. Его отец Исрапил Раджабов благодарен Псково-Печерскому монастырю за то, что Камилю предоставилась такая замечательная возможность подружиться с местными сверстниками – через спорт, и вместе с этим преисполниться глубочайшего уважения к их православной вере.

Администратор спортивного комплекса Паломнического центра Псково-Печерского монастыря Евгений Галушкин уточнил, что различными видами спорта у квалифицированных тренеров комплекса постоянно занимаются около 200 печорских детей, а всего за минувший год через комплекс прошло более семи тысяч детей. По его словам, это все благодаря бывшему и нынешнему наместникам Псково-Печерского монастыря, которые позаботились, чтобы телесное развитие подрастающего поколения Печорского района не отставало от духовного.

Евгений Галушкин также напомнил, что митрополит Тихон и сам в молодости занимался боксом, и рассказал, что среди насельников Псково-Печерского монастыря вообще немало бывших спортсменов. Как, например, отец Харлампий, который создал при монастыре первый спортивный клуб и до сих пор оказывает юным спортсменам Паломнического центра духовную поддержку, несмотря на то, что у него в монастыре теперь много других обязанностей.

«Скажу больше, – добавил Евгений Галушкин. – После того, как у нас в Паломническом центре открылся новый спортивный зал с тренажерами, владыка Тихон благословил монашествующих ходить туда на регулярные тренировки. Ведь служба у наших батюшек тяжелая, требует большого напряжения сил. Вот почему им необходимо укреплять не только дух, но и тело».

Фото: пресс-служба Псковской епархии