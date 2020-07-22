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Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО

Здесь и далее фотографии из аккаунта Татьяны Навки в Instagram

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка посетила сегодня Псково-Печерский монастырь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Отметив красоту увиденного, фигуристка рассказала подписчикам, что обитель примечательна Успенской пещерной церковью, Богом зданными пещерами, многовековой историей, святынями и тем, что монастырь не закрывался никогда с периода своего основания.

«В этом путешествии я узнала еще один интересный факт, - сообщила она. - По канонам, цвета куполов имеют прямое отношение к названию храма, вот, например, голубые с золотыми звездами и золотым куполом - это храмы, названные в честь Богородицы. Вот так вот, все грамотно продумано и имеет свой смысл даже в архитектуре».

«Просто потрясающее сочетание духовной мощи, природной красоты и архитектурой стройности!!!» - поделилась своими впечатлениями Татьяна Навка.