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Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО

Сегодня, 6 августа, издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» празднует свой день рождения. По благословению главного редактора, митрополита Тихона (Шевкунова), издательство подготовило подарок для всех читателей - выставку «Батюшка», посвященную 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Выставка, расположенная в здании Музея Псково-Печерского монастыря, включает в себя семь залов, наполненных мультимедийными экспонатами и личными вещами старца. Хронолента расскажет об основных вехах жизни отца Иоанна.

В зале наставников из красочных стендов посетители узнают о людях, которые способствовали формированию духовного образа старца, сильно повлияли на его мировоззрение. В зале событий представлены жизненные ситуации, оказавшие на отца Иоанна особое влияние.

В следующем зале можно познакомиться с историями духовной помощи отца Иоанна людям, видеохроникой из жизни старца и с его личными вещами, бережно сохраненными братией монастыря. В кинозале на шестиметровом экране посетители увидят фильм, повествующий о местах служения отца Иоанна, на фоне которых собраны его самых яркие наставления.

В зале писем можно увидеть оригиналы переписки старца с духовными чадами и известными людьми, а также взять на память открытки с портретом отца Иоанна.

На первом этаже музея посетители смогут познакомиться с книгами старца Иоанна, приобрести их и другие новинки издательства Псково-Печерского монастыря.

При жизни старца каждый человек, соприкоснувшийся с ним, чувствовал удивительную любовь, тепло и понимание. Люди уходили от отца Иоанна ободренными, утешенными, вдохновленными, рядом с ним - обретали и укрепляли веру. Посетители выставки, каждый в свою меру, смогут получить хоть малую толику этих духовных богатств из наследия архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Выставка пройдет с 1 августа по 31 октября 2020 г. в музее Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте: http://www.batushka110.ru

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