←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 06.08.2020 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 02.08.2020 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах 01.08.2020 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 29.07.2020 10:492 «Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкинского района стал православной святыней псковичей
Церковь / События

Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО

06.08.2020 11:07|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 6 августа, издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» празднует свой день рождения. По благословению главного редактора, митрополита Тихона (Шевкунова), издательство подготовило подарок для всех читателей - выставку «Батюшка», посвященную 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Выставка, расположенная в здании Музея Псково-Печерского монастыря, включает в себя семь залов, наполненных мультимедийными экспонатами и личными вещами старца. Хронолента расскажет об основных вехах жизни отца Иоанна.

В зале наставников из красочных стендов посетители узнают о людях, которые способствовали формированию духовного образа старца, сильно повлияли на его мировоззрение. В зале событий представлены жизненные ситуации, оказавшие на отца Иоанна особое влияние.

В следующем зале можно познакомиться с историями духовной помощи отца Иоанна людям, видеохроникой из жизни старца и с его личными вещами, бережно сохраненными братией монастыря. В кинозале на шестиметровом экране посетители увидят фильм, повествующий о местах служения отца Иоанна, на фоне которых собраны его самых яркие наставления.

В зале писем можно увидеть оригиналы переписки старца с духовными чадами и известными людьми, а также взять на память открытки с портретом отца Иоанна.

На первом этаже музея посетители смогут познакомиться с книгами старца Иоанна, приобрести их и другие новинки издательства Псково-Печерского монастыря.

При жизни старца каждый человек, соприкоснувшийся с ним, чувствовал удивительную любовь, тепло и понимание. Люди уходили от отца Иоанна ободренными, утешенными, вдохновленными, рядом с ним - обретали и укрепляли веру. Посетители выставки, каждый в свою меру, смогут получить хоть малую толику этих духовных богатств из наследия архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Выставка пройдет с 1 августа по 31 октября 2020 г. в музее Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте: http://www.batushka110.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•  Сайт издательства «Вольный Странник» - www.vsbook.ru

•  Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/

•  ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/

•  YouTube-канал: http://www.youtube.com/c/ИздательствоВольныйСтранник

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
04.08.2020, 09:163 Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов 02.08.2020, 19:170 Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий» 02.08.2020, 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах
01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города 01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 30.07.2020, 16:070 Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 29.07.2020, 10:492 «Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкинского района стал православной святыней псковичей 29.07.2020, 09:151 Сегодня отмечается 600-летие знамения чудотворного образа Чирской Богородицы
28.07.2020, 15:150 Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре 28.07.2020, 11:500 Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях 27.07.2020, 17:480 Здесь русский дух: псковичей приглашают в Пушкинские Горы 26.07.2020, 19:110 Скончался старейший монах Псково-Печерской обители
25.07.2020, 18:310 Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа 25.07.2020, 15:490 В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии 25.07.2020, 14:460 Участники паломнической поездки по Ольгинским местам почтили память великой княгини 24.07.2020, 19:460 Под защитой Ольги: как отметили праздник покровительницы дома святой Троицы в Псковской епархии
24.07.2020, 14:490 Торжественный молебен в честь княгини Ольги прошел в Троицком соборе. ФОТО 24.07.2020, 14:180 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Днем памяти святой княгини Ольги 24.07.2020, 10:010 Стартовала видеотрансляция божественной литургии в день святой Ольги 23.07.2020, 17:570 Началась видеотрансляция Всенощного бдения из Троицкого собора в праздник великой княгини Ольги
22.07.2020, 15:3613 Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО 22.07.2020, 11:180 Перейти Великую вброд приглашают псковичей 24 июля 22.07.2020, 09:220 Настоятель храма Константина и Елены в Пскове ответит на «неудобные вопросы» 21.07.2020, 11:450 Паломнический центр «Троицкий» приглашает в путешествия по святым местам Псковской области
21.07.2020, 09:540 Тур на Талабы организуют для псковичей 25 июля 21.07.2020, 09:360 Студенты-участники археологической экспедиции встретились с митрополитом Тихоном 20.07.2020, 09:470 О подвиге возглавившего «атаку мертвецов» псковича расскажут на онлайн-встрече 19.07.2020, 10:040 Началась видеотрансляция божественной литургии в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
18.07.2020, 17:581 Начинается видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 18.07.2020, 13:480 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 17.07.2020, 11:100 12 псковских педагогов получат награды «За нравственный подвиг учителя» 16.07.2020, 16:430 Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины
16.07.2020, 09:470 В поездку на Талабские острова приглашают псковичей 15.07.2020, 16:204 Сирот в доме трудолюбия навестил митрополит Тихон 15.07.2020, 13:330 Участники паломнической поездки в Никандрову пустынь посетят пять святых источников 15.07.2020, 10:011 Про первых христиан в Пскове расскажет археолог во время онлайн-встречи
14.07.2020, 17:000 Окна в горний мир: псковский художник Аркадий Филинов 13.07.2020, 09:530 Началась видеотрансляция литургии из Успенского храма Псково-Печерского монастыря 12.07.2020, 14:470 Еще один из героев книги «Несвятые святые» рассказал о своей жизни в Печерском монастыре. ВИДЕО 12.07.2020, 09:490 Стартовала онлайн-трансляция богослужения в Псково-Печерском монастыре в День Петра и Павла
11.07.2020, 17:590 Началась видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 11.07.2020, 17:521 На телеканале «Спас» рассказали о храме под Псковом, горевшем после удара молнии 10.07.2020, 10:520 В День ангела Иоанна (Крестьянкина) состоится прямая трансляция богослужения 10.07.2020, 10:150 Процесс работы иконописцев смогут увидеть псковичи
09.07.2020, 14:579 Парк «Россия — моя история» в Пскове. ЛОНГРИД 09.07.2020, 09:500 Две прямые видеотрансляции из Псково-Печерского монастыря состоятся в выходные. РАСПИСАНИЕ 08.07.2020, 15:050 Самокат получит победитель конкурса рисунков от службы помощи при храме Василия на Горке 08.07.2020, 14:500 Когда псковичам не нужно надевать маску на богослужение, объяснили в епархии
08.07.2020, 11:074 Ее высочество: колокольню Троицкого собора ждет масштабная реставрация 07.07.2020, 10:200 На какие службы могут попасть прихожане, рассказали в Псково-Печерском монастыре 07.07.2020, 08:010 В Ольгин день псковичей зовут перейти реку Великую вброд 06.07.2020, 15:030 Аудиотрансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря состоится на этой неделе. РАСПИСАНИЕ
06.07.2020, 14:362 Еще один кот из Псково-Печерского монастыря стал звездой интернета 05.07.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия 04.07.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение 03.07.2020, 22:010 Один из старейших монахов Псково-Печерской обители рассказал о себе проекту «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО
03.07.2020, 08:090 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 02.07.2020, 14:340 Состоялся онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи. ВИДЕО 02.07.2020, 13:060 Будущие студенты Санкт-Петербургской духовной академии будут жить при Псково-Печерском монастыре 02.07.2020, 09:354 Странствия далекие и близкие: сегодня митрополиту Тихону исполняется 62 года
01.07.2020, 16:121 Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли 01.07.2020, 13:580 Псковская епархия открывает монастыри и возобновляет богослужения внутри храмов 30.06.2020, 09:210 Псково-Печерский монастырь в ожидании паломников. ФОТО 30.06.2020, 08:000 Лекцию об утерянном храме Запсковья повторят по просьбам подписчиков
29.06.2020, 20:120 Настоятель храма Константина и Елены ответит на «неудобные вопросы священнику» о православии 29.06.2020, 17:490 Кафе Псково-Печерского монастыря открыло для посетителей летнюю веранду 28.06.2020, 21:001 Псковичи и их святые 28.06.2020, 14:197 Митрополит Тихон и братия Псково-Печерского монастыря проголосовали по поправкам в Конституцию
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru