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Церковь / События

Сто лет благозвучности: в филармонии прошел концерт хора Псково-Печерского монастыря

15.05.2021 14:00|ПсковКомментариев: 0

Если иконопись - это, по меткому определению профессора Евгения Трубецкого, умозрение в красках, то церковная музыка - умозрение в мелодиях. На Псковщине это ощущается особенно тонко: неслучайно именно наша земля стала родиной первого певческого праздника в России. В псковских храмах знают цену хорошему голосу: отзывы о том, в каком приходе хор лучше, передаются из уст в уста. Только спроси - целый список дадут, да еще с музыковедческим расширенным комментарием. И наверняка в числе первых окажется хор Псково-Печерского монастыря.

Здесь и далее: фото Андрея Кокшарова

В этом году любимый многими певческий коллектив празднует значимый юбилей - 100-летие. Впрочем, несмотря на почетный возраст, хор полон сил и энергии, что прекрасно показал концерт, который прошел вчера в Большом концертном зале Псковской филармонии в рамках культурной программы XII Международных Александро-Невских чтений.

В этом году ежегодная тематическая конференция прошла под впечатлением от Светлой Пасхальной недели, поэтому начался концерт необычно, но вместе с тем очень понятно - с традиционного восклицания: «Христос воскресе!» и пасхального песнопения «Христос воскресе из мертвых» на музыку Александра Шишкина.

 

Приветствуя гостей концерта, регент хора диакон Александр Амерханов отметил: «Псковская земля является живым свидетелем ратных подвигов и земных трудов благоверного князя Александра. Для псковичей Александр Невский - это не абстрактная историческая фигура, это мудрый наставник, это защитник, это молитвенник. Весь этот юбилейный год мы посвящаем ему стихи и песни, мы вспоминаем славные вехи его жития, художники создают живописные полотна, церковные гимнографы составляют новые службы и песнопения. Словом, все мы, его благодарные потомки, воздаем должные почести человеку, который подобно равноапостольному князю Владимиру во многом определил ход русской истории».

Программа концерта состояла наполовину из церковных песнопений, наполовину из светского репертуара - русских народных песен и романсов. Прозвучали как классические для церковных хоров произведения Александра Архангельского, Милия Балакирева, Александра Гречанинова, Николая Уварова и других композиторов, так и музыка в авторской обработке регента хора диакона Александра Амерханова.

Публика приняла все услышанное с неослабевающим интересом и вниманием. К сожалению, выступление прошло при небольшом количестве зрителей: согласно предписаниям Роспотребнадзора, зал был наполнен лишь на треть, но это никак не повлияло на искренность и громкость аплодисментов, звучавших после каждого музыкального номера.

 

Стоило начаться новому произведению в исполнении хора - публика затихала, вслушиваясь в глубину и красоту духовной музыки, вдумывалась в каждое слово, знакомое, но как будто воспринятое заново, во всем своем первозданном смысле. Улавливала красивейшие переливы голосов: вступили сопрано, передали мелодию басам, потом альтам - и снова по кругу. Публика замирала от нахлынувших чувств, не просто слыша, но видя то, о чем поют артисты хора: вот чернеют лодочки под белыми парусами на Волге, вот вор-воробей повадился клевать урожай, а вот девица упустила золотое ведерко в колодец у криницы.

Одним из ярких моментов концерта стала казачья песня «Черный ворон». Как будто впервые услышали ее гости, настолько ярко, свежо и проникновенно прозвучала она в исполнении хора и солиста Виктора Петровского - обладателя удивительного по силе и красоте голоса.

«Только из-за одной этой песни можно было бы на этот концерт пойти и не пожалеть, - поделился с нами своим мнением актер Псковского театра драмы Виктор Яковлев. - Конечно, впечатление громадное! Церковные песнопения мы так или иначе знаем, но все это звучит удивительно! Как удается регенту добиться такого звучания, я не понимаю. «Тайна сия велика есть», но ему удается - настолько совершенно все».

Среди почетных гостей на концерте присутствовал настоятель воинского храма святого князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор. Батюшка поблагодарил хор Псково-Печерской обители за песнопения. «Я с детства слушал смешанный хор монастыря и многих регентов, и помню их голоса, - рассказал он, вручив цветы регенту коллектива. - В эти дни в Пскове и в этот год мы воспоминаем святого благоверного великого князя Александра Невского, который сделал очень много для нашей страны... Дай Бог, чтобы и в дальнейшем мы в мире были вместе с вами! Всем вам дорогие мом, желаю, доброго здоровья - многая и благая лета!» Конечно же, хор не мог не подхватить пожелание отца Олега и исполнил со сцены торжественное многолетствование.

Псковичи провожали хор аплодисментами, цветами и добрыми пожеланиями и охотно делились своими впечатлениями от концерта. «Такой жанр для меня необычен, очень неожиданно, но мне понравилось, - призналась нам девушка по имени Любовь. - Люди действительно вложили душу в исполнение, это очень заметно. Такой творческий подход к музыке, очень содержательный, очень вдохновляющий концерт. Мурашки пробегали по коже!»

Многие зрители пришли на концерт семьями - с детьми, супругами. Псковичка Тамара Андреевна побывала на выступлении хора вместе с мужем. «Очень трогательно. Мы в восторге», - говорит она. А Татьяна Николаевна, которой подарила приглашение на концерт любимая невестка, охарактеризовала концерт как «обалденный» - это первое слово, которое вырвалось у нее в эмоциональном отклике. «Замечательное выступление! Люди пели с душой, отдавали все слушателю, - объясняет она. - Время просто пролетело, как одно мгновение».

Актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова присоединилась к восхищенным отзывам публики: «Эти песни я знаю с раннего детства, и сегодня услышала их действительно в новом звучании, - сказала она. - Какой-то волшебный час в моей жизни. Я испытываю внутренний трепет - сохранить бы это ощущение подольше!»

Прощаясь со зрителями, регент хора диакон Александр Амерханов выразил надежду на новые встречи, тепло поблагодарив всех за добрую по-домашнему светлую атмосферу в зале: «Мы рады видеть вас - и на наших концертных выступлениях, и на богослужениях в стенах Псково-Печерской обители. Уверен, мы прощаемся с вами ненадолго!»

Елена Никитина

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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