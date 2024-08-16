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К 455-летию Святогорского монастыря: семь причин посетить древнюю обитель

Свято-Успенский Святогорский монастырь в Пушкинских Горах широко известен как место погребения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На его могиле в любое время года свежие цветы. Но не только последним приютом солнца русской поэзии знаменита обитель, которой в этом году исполняется 455 лет. Древние каменные ступени монастыря помнят шаги миллионов людей, поднимавшихся по ним к храму. А сколько интересного таит его почти 500-летняя история!

В преддверии очередной даты Псковская Лента Новостей собрала семь причин посетить Свято-Успенский Святогорский монастырь.

1. Прикоснуться к легенде

Свято-Успенский Святогорский монастырь основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году на месте явления святому блаженному Тимофею иконы Божией Матери «Одигитрия», которая и по сей день является главнейшей святыней монастыря.

А легенда такая: пастух-подросток Тимофей, прослывший в округе юродивым, увидел в воздухе около речки Луговки икону Богородицы. Видение ему повторилось через шесть лет на Синичьей горе. Икона явилась на дереве. Ровно сорок дней постился и молился Тимофей и тогда услышал голос - повеление Богородицы о том, чтобы он собрал местное духовенство и крестным ходом направил его на Синичью гору. Повеление было исполнено, и тогда, при огромном стечении народа, снова появилась в воздухе икона «Умиление», озаренная необыкновенными лучами.

По особому указу Ивана Грозного, до которого дошел слух о чудесном явлении иконы «Умиление», на месте чуда, на Синичьей горе поставили часовню. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы часовня сгорела дотла, но иконы остались целыми. И тогда на этом месте был поставлен каменный храм и основан Святогорский Успенский монастырь.

2. Найти общее в архитектуре Успенского собора Святогорского монастыря и псковских храмов ЮНЕСКО

Успенский собор Святогорского монастыря является ярким образцом Псковской архитектурной школы, которая характеризуется минимальным декором на фасаде.

По углам расположены полуколонны со скупыми капителями. По апсидам и барабану тянется декоративный пояс, состоящий из трех рядов: верхний и нижний ряды представлены квадратными нишами, средний - разнонаправленными треугольными.



Псковская школа архитектуры – одна из самых влиятельных российских архитектурных школ, которая характеризовала развитие архитектурных стилей в Российской Федерации в течение пяти веков. 10 памятников церковной архитектуры Пскова XII - начала XVII веков являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Дотронуться до осколка древнего колокола

Свято-Успенский Святогорский монастырь издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси. Среди многих даров царей и вельмож, хранившихся в монастыре, был пожалованный Иваном Грозным 15-пудовый колокол, прозванный в народе Горюном.

Другой знаменитый колокол - отлитый в Москве на заводе Данилы Тюленева в 1753 году по заказу настоятеля игумена Иннокентия. Он весил 151 пуд. Его звон можно было слышать за 15-25 верст, в хорошую погоду он доносился даже до Новоржева. Рассказывают, что этот колокол был особо голосистым потому, что в его состав мастер вложил много серебра. К сожалению, колокол был разбит во время войны. Но его осколки экспонируются в обители.

3. Почтить память великого русского поэта

У стен древнего Свято-Успенского собора находится дорогая для каждого русского сердца могила. На памятнике из белого мрамора надпись: «АЛЕКСАНДРЪ СЕРГЕЕВИЧЪ ПУШКИНЪ / Родился въ Москве 26 мая 1799 года / Скончался въ С-Петербурге 29 января 1837 года».

Также в некрополе семьи поэта погребены Осип Абрамович Ганнибал и Мария Алексеевна Ганнибал - дед и бабушка Пушкина, брат поэта Платон, умерший во младенчестве. В 1836 году поэт похоронил здесь мать, и, по преданию, внес в монастырскую казну 10 рублей серебром - за место для себя. По роковому стечению обстоятельств, менее года спустя после этого он погиб на дуэли.

Зимним февральским вечером 1837 года в монастырь из Петербурга был доставлен гроб с телом поэта. А. С. Пушкин был похоронен у алтаря Успенского собора. На могиле был установлен деревянный крест с надписью «Пушкин». Памятник на могиле поэта появился в 1841 году.

4. Увидеть келью, где по преданию Пушкин работал над «Борисом Годуновым»

Живя в Михайловском в 1824-1826 годах, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий и даже имел доступ в монастырскую библиотеку. Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин широко пользовался, кроме других материалов, старинными летописями, стараясь в них «угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени». По преданию, ему даже отводили в монастыре келью, которую он испещрял своими надписями на стенах, так что приходилось ее белить после его ухода.

Библиотека сегодняшнего монастыря поныне расположена там же, в надвратной светелке братского корпуса, где проводил время за чтением сам Пушкин. В помещении воссоздана обстановка, типичная для монастырской кельи XIX века. На столе старинные рукописные книги, перо с чернильницей, мерцающая лампадка. Все это воскрешает в памяти сцену «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» из «Бориса Годунова» и величественный образ мудрого летописца Пимена.

5. Прочесть имена героев, которые спасали могилу Пушкина, заминированную фашистами

Годы войны принесли монастырю страшные разрушения, он вместе с могилой Пушкина был заминирован и чудом не взорван. Отступая в 1944 году, оккупанты заминировали могилу Александра Сергеевича. Фашисты знали, что бойцы Красной армии посетят надгробие великого поэта, и превратили его в западню. Памятник на могиле обшили досками - якобы для сохранности. На самом же деле в его основании таким образом спрятали несколько противотанковых мин. Кроме того, они вырыли под могилой поэта тоннель длиной около 20 метров, набив его фугасами и авиабомбами; последних насчитывалось 10 штук, по 120 килограммов каждая. Оставленные «в подарок» мины R.Mi.43 оказались незнакомы советским саперам. При разминировании пострадали более 30 военнослужащих, девять - погибли. Саперов похоронили в братской могиле у стен Святогорского монастыря, где сейчас установлена мемориальная доска с их именами.

6. Узнать о загадочном подземном ходе

Несколько лет назад совершенно случайно был обнаружен секретный лаз из Свято-Успенского Святогорского монастыря. Предположительно, он ведет за территорию обители к находящемуся неподалёку пруду. По свидетельствам очевидцев, своды подземного хода выложены камнем, передвигаться внутри можно только ползком. Возможно, это «слух» - подземный ход, цель которого заключается в выслушивании, не ведет ли неприятель где-нибудь подкоп. Напомним: Святогорский Свято-Успенский монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства

7. Принять участие в Успенском крестном ходе с чудотворной иконой Божией Матери «Феодоровская»

В 1992 году ансамбль монастыря был передан Русской Православной Церкви, возрожден действующий мужской монастырь. Ежедневно здесь возносится молитва «об упокоении боярина Александра со сродники».

А 28-30 августа по традиции пройдет Успенский крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Феодоровская».

В среду, 28 августа, в 9.00 после Божественной литургии в Святогорском монастыре православные пойдут крестным ходом в воссозданную на городище Воронич церковь во имя великомученика Георгия Победоносца.

В четверг, 29 августа, в 9.00 в Георгиевском храме состоится Божественная литургия, по окончании которой крестный ход пройдет до храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

В пятницу, 30 августа, после окончания Божественной литургии, крестный ход возвратится в Святогорский монастырь, где в 17.00 состоится чин погребения Божией матери на монастырской поляне. На всем протяжении Крестного хода будет предшествовать верующим чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская».

Также в дни крестного хода пройдут Успенские вечера у монастырского пруда. Посетителей ждут чай, сбитень и праздничная программа.

По материалам открытых источников

Фото Пушкинского заповедника