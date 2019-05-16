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В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы

В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция центральной главы и замена кровли центрального придела храма Святой Троицы - каменной церкви XVI века, памятника истории и культуры федерального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из группы «Граждане Гдовского края» в соцсетях.

Фото из группы «Граждане Гдовского края» Вконтакте.

Как рассказал священник Дмитрий Пономарев, который уже на протяжении 20 лет занимается возрождением доможирской Троицы, проект реконструкции подготовлен псковским институтом «Спецпроектреставрация» и получил все необходимые согласования в областном комитете по охране памятников.

Фото из группы «Граждане Гдовского края» Вконтакте.

На центральной главе заменят простоявшую с 1972 года облицовку и положат на нее новый осиновый лемех. Работы планируется завершить до конца лета, реконструкцию выполняют опытные карельские мастера, на счету которых, например, реставрация памятников в музее-заповеднике Кижи.