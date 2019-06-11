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Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов отмечает день рождения

Сегодня, 2 июля, отмечает день рождения митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов).

Глава Псковской митрополии родился в Москве 2 июля 1958 года. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». По окончании вуза принял крещение и поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. Духовником его стал архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

После 9-летнего послушничества, в 1991 году он принял монашеский постриг с именем Тихон. В 1995 году архимандрит Тихон стал настоятелем Сретенского монастыря. В мае 2018 года решением Священного синода он был назначен правящим архиереем Псковской епархии, главой Псковской митрополии с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. В июле этого же года решением Священного синода назначен «священноархимандритом и игуменом» Псково-Печерского монастыря.

Владыка Тихон является председателем Патриаршего совета по культуре и сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Со времени учебы в институте по сей день не оставляет творческую деятельность: в 1989 году он выступил в роли автора фильма «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском», рассказывающего об истории Дивеевского монастыря в советские годы; в ноябре 2007 года его фильм «Псково-Печерская обитель» получил гран-при на XII Международном фестивале православного кино и телепрограмм «Радонеж» в Ярославле. Автор показанного 30 января 2008 года на телеканале «Россия» фильма «Гибель империи. Византийский урок», получившего в 2008 году премию «Золотой орёл» и вызвавшего общественный резонанс и дискуссию.

Многим владыка Тихон Шевкунов известен также как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей собой сборник реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Книга стала бестселлером, тираж её превысил миллион экземпляров, а к началу 2016 года общий тираж достиг 2 000 000 экземпляров.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон также является главным редактором интернет-портала Православие.Ru.

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет митрополита Псковского и Порховского с праздничной датой и желает здоровья, успехов в служении, новых ярких проектов на благо Псковской земли.