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Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Мирожском монастыре в празднование Преображения Господня. ФОТО

19 августа, в празднование Преображения Господня, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Мирожском монастыре.

Его Высокопреосвященству сослужили: иеромонах Серафим (Козулин), наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря; иерей Александр Нефедов, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» в Петергофе.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники, а также сотрудники Псковского музея-заповедника.

По отпусте литургии был совершен чин освящения плодов нового урожая.

По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Все богомольцы в этот день были приглашены на праздничную трапезу под открытым небом.