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Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к Всенощному бдению в неделю 4-ю по Пятидесятнице, всех преподобных отцов Псково-Печерских.

Добавим, что завтра, 5 июля, в 10.00 состоится прямая трансляция Божественной литургии в день Собора преподобных отцов Псково-Печерских.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре вы можете по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.