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Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной

Свято-Тихоновская православная гимназия в Пскове станет муниципальной. Об этом сообщается в группе «Свято-Тихоновской православной гимназии» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Свято-Тихоновской православной гимназии в соцсети «ВКонтакте»

Учредителем МАОУ «Псковская гимназия с изучением основ православной культуры №28» будет муниципалитет. Сейчас ведется работа над уставом гимназии. Сроки завершения работы пока не определены: в ней участвуют специалисты управления образования города Пскова, Псковской митрополии и администрация гимназии.

«По завершении работы над уставом будут ясны условия функционирования учреждения, в том числе и перечень платных услуг. Пока гимназия не является муниципальной, родительская плата за обучение, питание и музыкальные предметы сохраняется. Нет предпосылок к тому, чтобы музыкальные и православные предметы в дальнейшем перешли в разряд факультативов. Блок православных и музыкальных дисциплин сохранится в гимназии обязательным для всех обучающихся», - говорится в сообщении.