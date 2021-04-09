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Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть

Когда стало известно, что первого сентября для учеников Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове обязательно прозвенит первый звонок, обрадовались все - не только педагоги и преподаватели, но и ученики. Кто-то даже уточнял у родителей, чтоб уж совсем точно: «А второго сентября мы тоже пойдем в школу?». И мамы могли со всей уверенностью ответить: да.

Дружная семья

Между тем, еще неделю назад этой убежденности не было. Сейчас уже сложно сказать, откуда появились слухи о том, что школу закроют, но с каждым днем они становились все настойчивее. Все знали: в гимназии накопились долги по коммунальным платежам и заработной плате сотрудников. Тревога за будущее гимназии была настолько велика, что родители даже написали письма Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Закрытие гимназии было бы трагедией для всех, потому что мы привыкли жить своим уставом, своей жизнью, привыкли к тому, что нас окормляет отец Андрей, что мы отмечаем православные праздники, соблюдаем посты, ездим на экскурсии, - объясняет учитель начальных классов, старший преподаватель начальной школы Любовь Чичикова. - Это не так, как в других школах. Говорят, что у нас учиться проще. Нет, у нас бывает сложнее. Наша гимназия - это единая большая семья, и ее нельзя разлучать. Это мое мнение не только как классного руководителя, но как человека, который работает здесь уже 6 лет».

Действительно, опыт работы Свято-Тихоновской гимназии уникален для региона. Она начала свою работу в 2014 году по благословению патриарха Кирилла. Гимназисты изучают три блока дисциплин - общеобразовательные (согласно стандартам ФГОС), церковные и музыкальные, и по окончании учебы получают два аттестата. Классы небольшие - по 10-15 человек, всего на сегодняшний день – 75 детей с 1 по 8 класс.

Успехи учеников впечатляют: многие поступают в столичные вузы на бюджет. А хор Свято-Тихоновской гимназии гремит в хорошем смысле не только на уровне регионе, но и далеко за его пределами: два года назад ребята выступали в храме Христа Спасителя. Услышав их пение, регент патриаршего хора удивился, что такой коллектив смог создать один человек - регент Татьяна Зимарская. К слову, преподавательский состав гимназии любой школе глянется: люди с опытом, есть кандидаты наук.

Именно успешность гимназии, заинтересованность псковичей в ней и привела к беде, как бы парадоксально это не звучало. Количество тех, кто хотел здесь учиться, росло год от года. Но одно дело – два класса, другое – полноценная школа для ребят от мала до велика. Расходы епархии на содержание гимназии выросли в разы. С нагрузкой не справлялось и здание на набережной, которое изначально строилось не для образовательного учреждения.

К 2018 году финансовая ситуация в гимназии приняла уже критический характер. Когда псковскую кафедру возглавил митрополит Тихон, его поставили в известность об этом. На тот момент он принял решение: епархия полностью возьмет на себя содержание гимназии. А это ни много ни мало – больше двух третей от общего бюджета.

Но на перспективу предложил подумать о том, как быть дальше, ведь ситуация меняется быстро. Два-три года – и расходы вновь кратно увеличатся. На переговорах епархии с представителями Министерства образования, областными властями, муниципалитетом, которые длились всю нынешнюю весну и лето, шли поиски возможностей не по закрытию православной гимназии, а по ее спасению. При этом сохранение православной компоненты ставилось в приоритет.

Была, есть и будет

Однако что-то пошло не так. Сейчас и педагоги, и родители в один голос говорят: не понимаем, почему возникло недопонимание. Может, дело в недостатке информированности, может, в общей тревожности. Возможно, причина еще и в том, что в условиях современного информационного общества одно случайно брошенное кем-то слово легко перерастает в панику. Да и лето на дворе: кто-то в отпуск ушел, кто-то на дачу уехал, а 1 сентября с каждым днем было все ближе и ближе.

Непонятно также, почему педагоги и родители со всеми вопросами не обратились напрямую к митрополиту Тихону. В адрес епархии, правда, пришла просьба… «оставить гимназию православной ». Тут в епархии в свою очередь пришли в недоумение: в чем смысл просьбы, оставить и без того православную гимназию – православной? И письмо митрополиту не передали, предложив авторам уточнить свои пожелания. Но наступило лето, и родителям, судя по всему, было не до писем…

«Люди испугались, что с переходом в муниципальную школу все церковные дисциплины упразднят», - делится учитель физкультуры Геннадий Кочетков (две его дочери и сын занимаются в гимназии). «Мы даже не за детей переживали - мы могли перевести ребенка в обычную школу, но хотелось сохранить именно нашу гимназию, - объясняет Марина Редькина, мама троих учеников. - Мы очень ценим все, что было сделано. И дети видели наше отношение и воспитывались на нем. Просьба у нас была одна: сохранить гимназию. Мы готовы были сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить закрытия».

В непростой ситуации, которая и для педагогического, и для родительского коллектива стала стрессовой, все руководствовались одной благой целью: православная гимназия должна продолжить свое существование. Но дело в том, что никто и не собирался менять дух уникального учебного заведения. А активисты, в свою очередь, так и не конкретизировали свой запрос на имя митрополита.

«Наверное, если бы чуть раньше обратили внимание на эту ситуацию, было бы все иначе, - признает заместитель ректора гимназии по учебной работе Елена Павлова. - Потому что на данный момент, как я поняла, есть уже совершенно определенное понимание, как будет дальше развиваться гимназия. Есть поддержка со стороны епархии и лично митрополита Тихона, со стороны областных и городских властей. В настоящее время все находятся в диалоге, есть четкие стратегические линии. Мы можем говорить о том, что ситуация находится в рабочем состоянии. Я думаю, в ближайшее время мы сможем и решить все накопившиеся вопросы. Тем более что многие из них уже решены на данный момент».

В частности, по словам Елены Викторовны, погашены все задолженности по зарплатам учителям (возникли они, кстати, по причинам недостатков внутреннего бухучета).

«Люди просто-напросто забили тревогу, - говорит Геннадий Кочетков. - Запаниковали - и педагоги, и родители. Переживали, как все будет. А оказывается, мир не без добрых людей - и губернатор, и администрация - все откликнулись. Владыка Тихон даже гонорары перечислял за книгу "Несвятые святые" для гимназии».

Сохранить и приумножить

В этом году День знаний для псковской православной гимназии стал особенно теплым и радостным. Начался он, как обычно торжественным молебном святителю Тихону, в честь которого названа гимназия, затем дети разошлись на классные часы. По традиции, учителя побеседовали с повзрослевшими за лето ребятами о том, как важно учиться, и обрадовали их: гимназия продолжит работу, сохранив все дисциплины в прежнем объеме. Будет и русский с математикой, и сольфеджио, и Священное писание, и физкультура, и хор, и многое-многое другое, к чему они привыкли за время учебы здесь.

Днем ранее в режиме видеоконференции состоялась не менее важная в жизни гимназии встреча: педагоги и родители смогли пообщаться с митрополитом Тихоном, который заверил их в том, что гимназия будет жить. Задавали вопросы, обсуждали проблемы, искали пути решения, намечали перспективы. «Одна из моих родительниц, председатель родительского комитета, так переживала за все происходящее, - рассказывает Любовь Чичикова. - А потом сказала: "Владыка, спасибо вам за все"».

Конечно, все проблемы сразу не решить, и часть из них потребует более детального рассмотрения. Так, придется изучать вопрос о расширении площади, на которой размещаются ученики: сегодня желающих обучаться в гимназии больше, чем может вместить здание на набережной.

Финансовые вопросы также потребуют более пристального внимания. Так как Псковская епархия в одиночку не сможет содержать гимназию, для учебного заведения выбрали новую форму – частно-государственного партнерства. Общеобразовательные предметы «возьмет на себя» область, а церковное и музыкальное направления программы будут поддерживать силами епархии.

«В инициативе владыки о частно-государственном партнерстве заложена перспектива развития гимназии в очень непростых реалиях, - уверен духовник учебного учреждения протоиерей Андрей (Вахрушев). - Поддержка государства позволит поднять на еще более высокий уровень качество образования. Поддержка епархии позволит гимназии и в дальнейшем участвовать во многих образовательных, просветительских, культурных, социальных проектах».

На данный момент самое главное - то, что удалось перейти от упреков и сомнений к диалогу, в котором все стороны услышали друг друга, получилось сохранить педколлектив и единый дух православной гимназии. «Нас заверили, что уникальность нашей школы будет поддерживаться, и администрация будет всячески способствовать тому, чтобы все было как раньше, и наша гимназия являлась бы гордостью Псковской области», - говорит Геннадий Кочетков.

Похожее мнение - и у Елены Павловой. «Разрешить эту ситуацию помог конструктивный диалог, - считает она. – В День знаний мы с надеждой смотрим в будущее, и думаю, что больше таких ситуаций уже не повторится». «Я имел возможность разделить радость учебного дня с коллективом гимназии, - делится впечатлениями отец Андрей. - И убедился лично в самом оптимистическом настрое всего коллектива педагогов и учащихся. Мне очень хочется от сердца к сердцу пожелать им плодотворного учебного года».

***

«Сегодня родители мне сказали: "Любовь Михайловна, мы так рады, что поговорили с владыкой, что гимназия остается, и мы будем жить так же, как и раньше", - рассказывает Любовь Чичикова. - Дети увидели отца Андрея в окно, и мой ученик Саша, он был еще шестилеткой взят к нам, открыл окно и закричал: "Отец Андрей вернулся!" и побежал цветы ему дарить».

Так что и второго, и третьего, и двадцать пятого сентября, в общем, до конца мая будут ходить ребята в свою любимую гимназию. В этом году и в следующем, отныне и впредь.

Елена Никитина