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Реставрационные работы планируются в Мирожском монастыре

Реставрация ждет Стефаниевскую церковь, которая является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря XII века, включенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Проект реставрации прошел согласование методического совета Министерства культуры РФ. Включает раскрытие святых врат со стороны Стефаниевской церкви, воссоздание решеток святых врат, реставрацию и воссоздание утраченных элементов декора церкви. Проектные работы завершатся в 2021 году.

Проект реставрации Мирожского монастыря включает проведение системы водоотведения, строительство инженерных сетей: отопления, канализации, подведение водопровода. Все работы выполняются с учетом мнения пользователей, а их два: Псковская епархия и Псково-Изборский музей-заповедник. Предусмотрены работы по планировке территории: установка фонарей, посадка деревьев и кустарников, устройство дорожек, которые будут разделять поток туристов и паломников, отмечается в сообщении.

В летописи значится, что в 1404 году игумен Карп поставил в Спасо-Мирожском монастыре каменную церковь св. Стефана. Позднее она была перестроена в стиле московского зодчества.

Мирожский монастырь – действующий, мужской. Монастырская жизнь в нем возобновилась в 1994 году, после более чем 70-летнего перерыва. Тогда же была создана мирожская международная иконописная школа, которую возглавил архимандрит Зинон (Теодор). Храмовый иконостас представляет собой уникальные фресковые росписи работы архимандрита Зинона. При монастыре работают иконописные мастерские. В подклете Стефановского храма оборудована выставка современной иконы.