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Исторические ступени отреставрировали в храме святой Варвары в Печорах

Исторические ступени из тесанного гранита отреставрировали в храме святой великомученицы Варвары в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Подъем в храм, которому больше двухсот лет, обнаружили во время демонтажа более позднего крыльца. Гранит был закрыт плиткой.

Реставраторы выровняли уровень ступеней. Скрепили части, восстановили недостающие элементы. Как напомнили специалисты, храм святой великомученицы Варвары в Печорах - памятник федерального значения.

«Это одно из самых посещаемых печерянами и паломниками мест. Службы здесь вели на эстонском языке. Один из немногих православных храмов народности сето. Сейчас есть надежда, что престольный праздник, день великомученицы Варвары 17-го декабря прихожане встретят уже в обновлённых стенах», - говорится в сообщении.

Церковь построили в XVIII веке. Капитального ремонта в храме не проводили с момента постройки.