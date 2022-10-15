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Паровое отопление проведут в церкви святой Варвары в Печорах

Паровое отопление проведут в церкви святой Варвары в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Устройство современных коммуникаций - одна из задач проекта ремонтно-реставрационных работ на памятнике деревянного зодчества. Рабочие проложили штробы для будущей проводки», - рассказали специалисты.

Штукатурные работы в интерьерах завершили на 100%. В храме заканчивается устройство полов из сибирской лиственницы. Рабочие укладывают утеплитель для пола. Половая доска настилается в два слоя: черновой и беловой пол, между ними - утеплитель, уточнили эксперты.

На 85 % завершены работы по строительству третьей, малой главки в мастерских. Барабаны для остальных главок отгрунтованы, окрашены в 2 слоя, на них изображены фальш-окна.

Также завершается ремонт кровли. Алтарная часть готова полностью.