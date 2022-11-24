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Рождественский пост начался у православных христиан

Рождественский пост начался для православных христиан начался 28 ноября.

Его также называют Филипповским постом или, в просторечии, «Филипповками», поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рождества Христова, длится 40 дней — до самого кануна праздника, сообщает calend.ru.

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. По крайней мере, в исторических источниках он упоминается, начиная с IV века. Считается, что эта традиция выросла из поста кануна праздника Богоявления, отмечавшегося как минимум с III века, а позже разделившегося на праздники Рождества Христова и Крещения Господня.

Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако, в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным. Армянская церковь эту реформу не приняла и отмечает пост в течение семи дней.

Православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.

Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со 2 по 6 января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

Пост заканчивается в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды.