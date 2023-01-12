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Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января

Церковь святой великомученицы Варвары в Печорах откроют после реставрации 15 января. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» 14 января.

Фото: Telegram-канале АНО «Возрождение»

«Завтра с 10 часов храм открыт для посещения. Напомню, храм закрыли на реставрацию 6 марта 2022 года, а первая литургия состоится на день памяти протоиерея Евгения 15 января. Считаю, что батюшка благословил это доброе дело, и его любимый храм долгие годы будет мил нашим дорогим прихожанам», - отметил настоятель храма иерей Дмитрий Головнев.

Объект культурного наследия федерального значения «Храм великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах находится в программе АНО «Возрождение». Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето. Легендарным настоятелем храма святой великомученицы Варвары с 1975 по 2021 года был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас. Это один из немногих православных храмов народности сето, проживающей в Печорах и Печорском районе. Храм великомученицы Варвары один из самых посещаемых храмов в Печорах.