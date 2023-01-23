В звоннице Псково-Печерского монастыря реставраторы обнаружили неизвестные пространства

В ходе проведения демонтажных работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря в одном из помещений второго яруса при вскрытии полов реставраторы обнаружили ранее неизвестные объемы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».
Фото: АНО «Возрождение»
Открыта ниша, предположительно, остатки устройства печного отопления.
Авторы проекта реставрации проработают совместно с пользователем решение по дальнейшему ходу работ.
Рассматривается вариант музеефицикации обнаруженного объема, отметили специалисты.
Демонтажные работы проходят в связи с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря.
Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница – одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.