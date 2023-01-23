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В звоннице Псково-Печерского монастыря реставраторы обнаружили неизвестные пространства

В ходе проведения демонтажных работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря в одном из помещений второго яруса при вскрытии полов реставраторы обнаружили ранее неизвестные объемы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото: АНО «Возрождение»

Открыта ниша, предположительно, остатки устройства печного отопления.

Авторы проекта реставрации проработают совместно с пользователем решение по дальнейшему ходу работ.

Рассматривается вариант музеефицикации обнаруженного объема, отметили специалисты.

Демонтажные работы проходят в связи с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря.

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница – одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.