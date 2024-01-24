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Теплотрассу обновят в Псково-Печерском монастыре

Реставрация продолжается в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Работы идут на нескольких объектах архитектурного ансамбля: башни, древние храмы, инженерные коммуникации. Благоустроено 8000 квадратных метров территории.

Специалисты проложили 10 км инженерных сетей: электрических, тепловых, канализационных. Уже в этом году в монастыре будет обновленная теплотрасса. В сложных условиях реставрации памятников архитектуры одновременно проходит замена коммуникаций, которые идут транзитом по подвальным помещениям древних сооружений, уточнили в организации.

Также появятся современные канализация и водопровод, электрические сети. На соборной площади функционирует вписанная в архитектурный и природный ландшафт монастырская лавка.

Кроме того, специалисты благоустроили Соборную площадь и прилегающею к ней улицу Псковскую, на которой устроены монастырские ряды и в настоящее время идет реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских, памятника архитектуры, построенного в 1817 и 1860 годах.