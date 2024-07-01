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Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Трехсвятительском соборе Спасо-Елеазаровского женского монастыря 11 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), игумен Филагрий (Кривых), старший клирик обители протоиерей Сергий Иванов, клирик обители иерей Георгий Горский.

Песнопения Литургии исполнил хор сестер Спасо-Елеазаровского монастыря под управлением монахини Веры (Солениковой). За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин), настоятельница обители игумения Татиана (Пашкова) с сестрами, прихожане и многочисленные паломники.

По окончании Литургии игумения Татиана поприветствовала Владыку Матфея и пожелала ему помощи Божией в несении Архипастырского служения.

Затем митрополит Матфей обратился к собравшимся с проповедью.

В этот же день Псковский Владыка совершил заупокойную литию на могиле первой настоятельницы Спасо-Елеазаровского монастыря игумении Елисаветы (Беляевой), чьими трудами обитель была возрождена из руин.