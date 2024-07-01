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Для строящегося храма в честь Жен Мироносиц в Тямше доставят купол из Петербурга

Купол и кресты доставят из Санкт-Петербурга для строящегося храма в честь Жён Мироносиц в деревне Тямша Псковского района сегодня, 20 августа. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» «Мироносицы Тямша».

Видео: сообщество «ВКонтакте» «Мироносицы Тямша»

Купол изготавливали в Санкт-Петербурге более пяти месяцев. Вместе с куполом доставят четыре малых креста и один большой. Высота большого креста составляет 190 сантиметров, его установят над самим куполом.

Напомним, благословение на строительство храма дал митрополит Тихон (сегодня - митрополит Симферопольский и Крымский) в ноябре 2019 года.