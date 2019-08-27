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Судак с Чудского озера, пироги с черникой и «Несвятые святые»: чем потчует псковичей и гостей города «Архондарик»

Довольный гость - сытый гость. На протяжении многих веков псковские купцы и градоустроители следовали этой простой истине: оказавшись в центре города, путешественник просто не мог остаться голодным. В XIX-XX веке даже в сердце Пскова, на территории Кремля, он мог подкрепиться и поднять чарочку морса за гостеприимство - в Приказных палатах работал трактир «Крым» (по сведениям портала «Псковские» - до 1940-х годов). В советское время у туристов было немного вариантов для перекуса - количество кафе было ограничено, а в Кремле они и вовсе отсутствовали. Туристы удивлялись, расстраивались, но ничего не поделаешь - приходилось искать «Чебуречную» или «Пельменную» (неплохую, к слову). На худой конец - доставать домашние припасы.

Вопрос о том, где же насытить тело после экскурсии в Троицкий собор, оставался открытым до середины июня этого года, когда, наконец, в Доме причта начала работу соборная трапезная «Архондарик». Чем в ней кормят, во сколько обойдется обед и почему каждый гость в ней - именитый, читайте в нашем материале.

В Кремлевской столовой (так, говорят, прозвали «Архондарик» его завсегдатаи) меня встречает официант Ольга. Совпадение? Не думаю. Хотя, конечно, сотрудников соборная трапезная набирает не по принципу исторического соответствия. На первом месте качество и профессионализм, ведь работы в «Архондарике» - много. Постоянный поток туристов, паломников, жителей города - ежедневно для них готовится разнообразное меню, которое иначе как классикой жанра и не назовешь: «первое, второе и компот». Посетитель может самостоятельно сформировать свой «бизнес-ланч» или «ужин на двоих».

Вот, например, зашли мама с дочкой, явно после школы - берут чай и пирожки с черникой, садятся у окошка и мирно обсуждают третий день учебы (всем бы родителям так мирно!). Две пожилые паломницы заказывают гороховый суп, пюрешку с судаком и морс. В ожидании обеда делятся впечатлениями от Троицкого собора - какой он «величественный» и «намоленный».

«Да, судака очень часто берут наши гости, - подтверждает мою догадку Ольга. - Туристы, приезжающие в Псков на неделю и успевшие попробовать нашего судака, всегда потом его у нас заказывают. Нам привозят свежую рыбу с Чудского озера. Многие любят также наши рыбные котлеты. Популярностью у гостей пользуются и печатные пряники с «Хлебного хутора». А еще всем советуем мясо в горшочке - со специями, томатами, картошечкой, тем более Успенский пост уже завершился, можно порадовать себя вкусным блюдом от нашего шеф-повара!»

Шеф-повар - замечательная Лариса, которая уже достаточно давно работает в трапезной Троицкого собора, готовит с любовью и благословением. Именно благодаря ей на кухне «Архондарика» всегда царит чистота, порядок и творческий настрой: меню трапезной регулярно пополняется новыми блюдами домашней кухни. У любого гостя ежедневно на выбор есть несколько рыбных и мясных блюд, до шести видов салатов, обязательно в меню есть постные блюда. Из напитков - морсы, соки, псковский иван-чай и вкуснейший итальянский кофе с корицей (его можно взять с собой).

В соборной трапезной работает два зала - на 50 и 30 человек. Очень уютные, тихие, с какой-то особенной атмосферой. Секрет этого места, вероятно, в интерьере: книги церковного и туристского содержания и цветы в нишах, приглушенный свет, на стенах - скромные фотографии узнаваемых псковских «несвятых святых» - старец Николай Гурьянов, архимандрит Алипий (Воронов), иконы... Кстати, книги стоят не только и не столько для красоты - их можно взять с полки и почитать за чашечкой чая, насытившись не только телесно, но и духовно.

Если будете трапезничать в первом зале, обязательно загляните во второй - на стене висят невероятной красоты часы, созданные талантливыми руками столяров Троицкого собора. Деревянные, резные, с элементами ковки - как сказочные!

Само название трапезной настраивает на особенный лад: слово «архондарик» означает приемную комнату для гостей в православном монастыре. По обыкновению, в ней проходили трапезы и духовные беседы с паломниками. Изначально это непривычное для слуха слово происходит от греческого «архонт», означающего именитого посетителя монастыря, которого принимали с особым почётом. Помня об этом, псковский «Архондарик» встречает каждого гостя с уважением и любовью.

Дмитрий Б.: «Великолепная вкусная столовая с чистым туалетом. Особенно понравился заварной в чайнике чай с чабрецом!!!»

Но вернемся на землю, к материальным вопросам: средний чек в «Архондарике» составляет 250-300 рублей. За эти деньги вы получите сытный полноценный обед (порции солидные - мы убедились!). Более того - при желании сможете сэкономить, взяв салатик или суп подешевле. Соборная трапезная принимает заказы и на проведение мероприятий (узнать об этой возможности можно по тел.8-911-897-31-39).

Светлана К.: «Спасибо за обед! Особенно порадовало наличие в кафе детского стульчика - очень удобно, приятно, что подумали обо всем и обо всех!»

Тысячи туристов, побывавших этим летом в Пскове, уже успели оценить гостеприимство «Архондарика», оставив свои отзывы в соцсетях и на картах Яндекса.

Алексей Д.: «Очень удобно, что на территории Псковского Кремля появилось место, где можно вкусно и недорого перекусить!»

Вы до сих пор не были в «Архондарике»? Обязательно приходите - здесь вас очень ждут! Найти трапезную очень легко: идете в Кремль, проходите в Великие ворота, через захаб попадаете к Троицкому собору, по булыжной мостовой проходите в Кром - здесь вы увидите утопающий в цветах беленый двухэтажный Дом причта и несколько указателей с надписью «Архондарик». С правой стороны дома вы и найдете то, что вам надо. Добро пожаловать в мир псковских пирогов, пряников, рыбных блюд и чая с травами!