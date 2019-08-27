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Уникальная интерактивная выставка, посвященная жизни и духовному подвигу архимандрита Алипия (Воронова) откроется в Печорах

5 октября в Печорах откроется уникальная выставка, посвященная жизни и духовному подвигу архимандрита Алипия (Воронова).

Псково-Печерский монастырь подготовил экспозицию с использованием новейшего интерактивного оборудования. Посетителям выставки будут представлены все материалы из архивов монастыря, рассказывающие о знаменитом священнослужителе и иконописце. В яркой форме и в высоком качестве будут продемонстрированы картины его знаменитой коллекции, которую он собирал как художник и реставратор.

Гости смогут познакомиться с сотнями фактов биографии архимандрита Алипия, большим фото- и видеоархивом. Несомненный интерес представляет макет Псково-Печерского монастыря и фильм об отце Алипия, которые также можно будет посмотреть в рамках уникального события.

Выставка расположится в Печорах, по адресу ул.Международная, 3 (слева от входа в Святые врата обители), в здании монастырского музея, бывшей школы и бывшей гостиницы, в которой когда-то останавливалась на ночлег великая княгиня Елизавета Фёдоровна при посещении Псково-Печерского монастыря.

Планируя свою поездку в монастырь, примите во внимание даты проведения этой выставки: с 5 октября по 5 ноября сего года. Экспозиция работает ежедневно с 10.00 до 17.00.

Материалы для экспозиции готовит издательство Псковской епархии «Вольный странник».

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