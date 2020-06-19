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Псково-Печерский монастырь в ожидании паломников. ФОТО

30.06.2020 09:21|ПсковКомментариев: 0

Здесь и далее фото Вадима Боченкова 

Лето в разгаре: склоны Псково-Печерского монастыря шумят свежей зеленью, а в воздухе витает аромат цветущих роз. Вниз по мощеной дорожке - и глазам открывается райский сад. Раскидистая яблоня, а вокруг - сотни, нет - тысячи цветов. И названий их всех не упомнишь. В этом буйстве жизни ощущается бесконечное торжество любви и красоты.

Обычно ступеньки, ведущие к Успенскому храму, заняты многочисленными паломниками - фотографирующимися, делящимися впечатлениями, внимающими экскурсоводам. Сейчас здесь непривычно тихо: с конца марта Псково-Печерский монастырь закрыт для посещения паломниками в связи с карантином. Сроки возобновления приема гостей пока неизвестны: как неоднократно заявлял настоятель обители митрополит Псковский и Порховский Тихон, все зависит от решения санитарных врачей.

Как сейчас выглядит любимый всеми монастырь - смотрите в фоторепортаже. Надеемся, что совсем скоро любой желающий сможет насладиться прекрасной атмосферой одной из важнейших святынь Русской земли.

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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